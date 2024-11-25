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Россия настойчиво заявляет: мир между Азербайджаном и Арменией невозможен...

Россия готовится разместить ракеты в Азии

21:38 1028

Россия рассматривает возможность размещения ракет средней и меньшей дальности, включая новую систему «Орешник», в различных регионах мира, включая Азиатско-Тихоокеанский, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Решение по этому вопросу будет зависеть от действий США, отметил дипломат.

«Появление соответствующих американских систем в любом регионе мира будет предопределять наши дальнейшие шаги, в том числе в сфере организации нашего военного-технического ответа», — заявил он.

Рябков полностью возложил ответственность за эскалацию на США, отметив, что «любые потенциальные сценарии обострения будут результатом безрассудной и бесчеловечной политики», которую ведут Вашингтон и европейские государства, оказывая содействие «самым преступным замыслам Киева».

Он также заявил, что «американские базы в Европе, где может быть размещено тактическое ядерное оружие, станут приоритетными целями для России в случае вооруженного конфликта».

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