Шаган затопило выше крыши

Местные жители говорят, что с момента последнего ливня прошло несколько дней, однако ситуация не улучшилась. Сотрудники ответственных органов попытались откачать воду насосами, но позже сообщили, что для полной очистки улицы требуются другие устройства. Жители по-прежнему ждут доставки необходимого оборудования. Они обеспокоены, что в преддверии прогнозируемых дождливых дней им, возможно, потребуется искусственный мост или лодка, чтобы преодолеть затопленные участки.

Как сообщает корреспондент haqqin.az, в Шагане нет централизованной канализационной системы, из-за чего после каждого дождя дороги и дома оказываются затопленными. По словам местного жителя, свой оказавшийся под водой дом он с семьей очищал с помощью ведер и тазов. Из-за непроходимых дорог дети не могут попасть в школу, такси в этих местах не работает.

В Исполнительной власти Хазарского района сообщили, что интенсивные дожди повысили уровень грунтовых вод, что привело к затоплению. Отсутствие централизованной канализационной сети и сброс сточных вод с индивидуальных домов в вырытые на придомовых участках септики способствуют усилению затопления. Повышение уровня грунтовых вод вызвало затопление окружающих территорий и образование луж в отдельных районах. Для устранения последствий затопления в поселок были привлечены технические средства от местных предприятий. Исполнительная власть обратилась в Единую службу водоснабжения крупных городов при Госагентстве водного хозяйства с просьбой продолжить работы по удалению дождевых вод. В ИВ также сообщили, что вода откачивается с территории с помощью автомобилей. Кроме того, в поселке Шаган установлены два насоса для откачки грунтовых вод. Каждый из них откачивает по 250 кубометров воды в сутки.

В Госагентстве водных ресурсов Азербайджана жалобы местных жителей никак не прокомментировали.

В МЧС же сказали следующее: «В ответ на ваш запрос сообщаем, что в соответствии с действующим законодательством, включая

«Положение о местных исполнительных органах», данная проблема относится не к Министерству по чрезвычайным ситуациям, а к местным исполнительным органам, включая структуры водоснабжения и водоотведения.

Тем не менее, на основании обращений, поступивших на горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям, а также с целью оказания поддержки соответствующим органам, силы министерства с 22 октября по 3 ноября беспрерывно проводили работы по откачке воды в указанной территории. К работам привлекли 48 человек личного состава, 8 пожарных автомобилей, 3 мотопомпы и 1 насос. В результате предпринятых мер уровень воды в районе был снижен до минимального уровня, необходимого для работы техники МЧС, после чего работы были прекращены. С учетом изложенного, рекомендуется обратиться в соответствующие органы».