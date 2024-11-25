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Белый дом официально разрешил Украине бить ATACMS по России

22:01 1083

США разрешили Украине использовать дальнобойные ракеты ATACMS для самообороны, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби на брифинге. Американские власти впервые официально признали снятие ограничений.

«Прямо сейчас у них есть возможность использовать ATACMS для самообороны, в случае неотложной необходимости. И прямо сейчас, вы знаете, понятно, это то, что происходит вокруг Курска и Курской области», — сказал Кирби.

Первой о решении 46-го президента США Джо Байдена снять ограничения на применение Украиной американских дальнобойных ракет ATACMS сообщила газета The New York Times (NYT). Позднее эту информацию подтвердили в правительстве ФРГ, но не в Белом доме: заместитель советника президента США по национальной безопасности Джон Файнер лишь указал, что США не один раз сообщали, что будут принимать «политические решения» с оглядкой на ситуацию на поле боя.

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