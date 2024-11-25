Белый дом официально разрешил Украине бить ATACMS по России
США разрешили Украине использовать дальнобойные ракеты ATACMS для самообороны, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби на брифинге. Американские власти впервые официально признали снятие ограничений.
«Прямо сейчас у них есть возможность использовать ATACMS для самообороны, в случае неотложной необходимости. И прямо сейчас, вы знаете, понятно, это то, что происходит вокруг Курска и Курской области», — сказал Кирби.
Первой о решении 46-го президента США Джо Байдена снять ограничения на применение Украиной американских дальнобойных ракет ATACMS сообщила газета The New York Times (NYT). Позднее эту информацию подтвердили в правительстве ФРГ, но не в Белом доме: заместитель советника президента США по национальной безопасности Джон Файнер лишь указал, что США не один раз сообщали, что будут принимать «политические решения» с оглядкой на ситуацию на поле боя.