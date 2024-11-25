Джаббаров забил Айсель. Потому что она сравнила его с зайцем

В Баку директор аптеки избил сотрудницу прямо на рабочем месте, в присутствии других работников. Инцидент произошел несколько месяцев назад в одной из аптек Сабаильского района.

По имеющимся данным, директор аптеки Эльнур Джаббаров нанес телесные повреждения своей сотруднице Айсель Керимовой. Видео с места инцидента распространилось в соцсетях.

На кадрах видно, как директор ударил женщину кулаком, сбил с ног, затем стал пинать и волочить по полу.

Согласно информации, поступившей в haqqin.az, причиной конфликта стал... смайлик. В группе сотрудников аптеки в WhatsApp кто-то в шутку сравнил смайлик, изображающий зайца, с директором. Один из участников группы рассказал об этом Джаббарову, что вызвало негодование последнего. Разгневанный директор пришел в аптеку и избил Керимову.

О случившемся женщина рассказала своим близким. Родственники получили доступ к записям с камер видеонаблюдения и, просмотрев их, обратились в полицию. Инцидент был расследован, но стороны пришли к примирению.

Позже между Джаббаровым и другой сотрудницей аптеки, Шаханой Гулиевой, произошел новый конфликт. Гулиева показала родственникам Керимовой видеозапись случившегося, что вызвало гнев Джаббарова. Узнав, что записи передала Шахана Гулиева, директор стал отправлять ей оскорбительные и угрожающие сообщения. Ситуация обострилась, когда супруг Шаханы Гулиевой, Замин Гулиев, вступил в конфликт с Джаббаровым. На основании жалобы директора аптеки против Замина Гулиева было возбуждено дело по статье о хулиганстве. Сейчас данным делом занимается управление полиции Наримановского района.

По имеющимся данным, директор аптеки согласен отозвать свою жалобу, если Гулиев разведется с супругой.

Близкие Гулиева сообщили, что Джаббаров, по его словам, «зарабатывает 50–100 тысяч манатов каждые две недели», и поэтому особо не беспокоится о происходящем.

Как стало известно haqqin.az, Джаббарову принадлежат около десяти аптек в разных частях города. Однако представители этих аптек заявили редакции, что ничего не знают об инциденте. Вопросы, касающиеся поведения руководства сети, также остались без ответа.

В пресс-службе Министерства внутренних дел сообщили haqqin.az, что по вышеупомянутым инцидентам проводится расследование. Общественность будет проинформирована о его результатах.