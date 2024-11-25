USD 1.7000
EUR 1.7814
RUB 1.6290
Подписаться на уведомления
Россия настойчиво заявляет: мир между Азербайджаном и Арменией невозможен...
Новость дня
Россия настойчиво заявляет: мир между Азербайджаном и Арменией невозможен...

Джаббаров забил Айсель. Потому что она сравнила его с зайцем

-… и другие злоключения
Ульвия Худиева
22:09 1094

В Баку директор аптеки избил сотрудницу прямо на рабочем месте, в присутствии других работников. Инцидент произошел несколько месяцев назад в одной из аптек Сабаильского района.

По имеющимся данным, директор аптеки Эльнур Джаббаров нанес телесные повреждения своей сотруднице Айсель Керимовой. Видео с места инцидента распространилось в соцсетях.

На кадрах видно, как директор ударил женщину кулаком, сбил с ног, затем стал пинать и волочить по полу.

Согласно информации, поступившей в haqqin.az, причиной конфликта стал... смайлик. В группе сотрудников аптеки в WhatsApp кто-то в шутку сравнил смайлик, изображающий зайца, с директором. Один из участников группы рассказал об этом Джаббарову, что вызвало негодование последнего. Разгневанный директор пришел в аптеку и избил Керимову.

О случившемся женщина рассказала своим близким. Родственники получили доступ к записям с камер видеонаблюдения и, просмотрев их, обратились в полицию. Инцидент был расследован, но стороны пришли к примирению.

Позже между Джаббаровым и другой сотрудницей аптеки, Шаханой Гулиевой, произошел новый конфликт. Гулиева показала родственникам Керимовой видеозапись случившегося, что вызвало гнев Джаббарова. Узнав, что записи передала Шахана Гулиева, директор стал отправлять ей оскорбительные и угрожающие сообщения. Ситуация обострилась, когда супруг Шаханы Гулиевой, Замин Гулиев, вступил в конфликт с Джаббаровым. На основании жалобы директора аптеки против Замина Гулиева было возбуждено дело по статье о хулиганстве. Сейчас данным делом занимается управление полиции Наримановского района.

По имеющимся данным, директор аптеки согласен отозвать свою жалобу, если Гулиев разведется с супругой.

Близкие Гулиева сообщили, что Джаббаров, по его словам, «зарабатывает 50–100 тысяч манатов каждые две недели», и поэтому особо не беспокоится о происходящем.

Как стало известно haqqin.az, Джаббарову принадлежат около десяти аптек в разных частях города. Однако представители этих аптек заявили редакции, что ничего не знают об инциденте. Вопросы, касающиеся поведения руководства сети, также остались без ответа.

В пресс-службе Министерства внутренних дел сообщили haqqin.az, что по вышеупомянутым инцидентам проводится расследование. Общественность будет проинформирована о его результатах.

«Индийская военная экспансия на Южный Кавказ»: Pinaka доставлены в Армению
«Индийская военная экспансия на Южный Кавказ»: Pinaka доставлены в Армению
20:35 2802
Самир Шарифов вышел к народу с новыми заявлениями
Самир Шарифов вышел к народу с новыми заявлениями новость дополнена
14:24 8569
Джаббаров забил Айсель. Потому что она сравнила его с зайцем
Джаббаров забил Айсель. Потому что она сравнила его с зайцем -… и другие злоключения
22:09 1095
Белый дом официально разрешил Украине бить ATACMS по России
Белый дом официально разрешил Украине бить ATACMS по России
22:01 1085
Шаган затопило выше крыши
Шаган затопило выше крыши видео
21:53 1500
Ректор поменял кузину на супругу
Ректор поменял кузину на супругу Только в Азербайджане
20:46 3459
Арестован Адалят Вердиев!
Арестован Адалят Вердиев!
18:08 7995
Президент Польши поедет на границу с Азербайджаном
Президент Польши поедет на границу с Азербайджаном
20:33 2973
НАТО готовится ударить по России первой
НАТО готовится ударить по России первой
20:27 3306
По предложению Азербайджана создан Союз сердечно-сосудистой хирургии стран тюркского мира
По предложению Азербайджана создан Союз сердечно-сосудистой хирургии стран тюркского мира ФОТО
18:35 1625
Россия дала обещание талибам
Россия дала обещание талибам ОБНОВЛЕНО 20:02
20:02 5113

ЭТО ВАЖНО

«Индийская военная экспансия на Южный Кавказ»: Pinaka доставлены в Армению
«Индийская военная экспансия на Южный Кавказ»: Pinaka доставлены в Армению
20:35 2802
Самир Шарифов вышел к народу с новыми заявлениями
Самир Шарифов вышел к народу с новыми заявлениями новость дополнена
14:24 8569
Джаббаров забил Айсель. Потому что она сравнила его с зайцем
Джаббаров забил Айсель. Потому что она сравнила его с зайцем -… и другие злоключения
22:09 1095
Белый дом официально разрешил Украине бить ATACMS по России
Белый дом официально разрешил Украине бить ATACMS по России
22:01 1085
Шаган затопило выше крыши
Шаган затопило выше крыши видео
21:53 1500
Ректор поменял кузину на супругу
Ректор поменял кузину на супругу Только в Азербайджане
20:46 3459
Арестован Адалят Вердиев!
Арестован Адалят Вердиев!
18:08 7995
Президент Польши поедет на границу с Азербайджаном
Президент Польши поедет на границу с Азербайджаном
20:33 2973
НАТО готовится ударить по России первой
НАТО готовится ударить по России первой
20:27 3306
По предложению Азербайджана создан Союз сердечно-сосудистой хирургии стран тюркского мира
По предложению Азербайджана создан Союз сердечно-сосудистой хирургии стран тюркского мира ФОТО
18:35 1625
Россия дала обещание талибам
Россия дала обещание талибам ОБНОВЛЕНО 20:02
20:02 5113
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться