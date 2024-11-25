Главного разведчика Украины хотят уволить

Украинские СМИ пишут о возможной замене начальника Главного управления разведки Украины Кирилла Буданова на должности руководителя военной разведки в декабре.

По их данным, попытки уволить Буданова могут активизироваться в декабре. Больше всего этот процесс лоббируют, по словам источника, руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак и заместитель председателя СБУ Александр Поклад. Именно последнего хотят назначить на должность главы ГУР, добавил представитель сектора безопасности и обороны.

Между тем источник журналистов в правительстве отметил, что некоторые публичные шаги и заявления руководителя ГУР навредили Украине. В частности, речь идет о спецоперациях в Африке, заявлениях о «кофе в Крыму» или оборонных закупках в других странах.