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Главного разведчика Украины хотят уволить

22:16 662

Украинские СМИ пишут о возможной замене начальника Главного управления разведки Украины Кирилла Буданова на должности руководителя военной разведки в декабре.

По их данным, попытки уволить Буданова могут активизироваться в декабре. Больше всего этот процесс лоббируют, по словам источника, руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак и заместитель председателя СБУ Александр Поклад. Именно последнего хотят назначить на должность главы ГУР, добавил представитель сектора безопасности и обороны.

Между тем источник журналистов в правительстве отметил, что некоторые публичные шаги и заявления руководителя ГУР навредили Украине. В частности, речь идет о спецоперациях в Африке, заявлениях о «кофе в Крыму» или оборонных закупках в других странах.

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