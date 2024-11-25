Казахстан выбирает Азербайджан, а не Россию

Казахстан еще в прошлом году поставил цель увеличить долю зарубежных поставок, осуществляемых без российской помощи. Теперь министр энергетики Алмасадам Саткалиев заявил, что объем такого экспорта должен вырасти в 13 раз.

Как сказал Саткалиев в парламенте, годовой экспорт по трубопроводу Баку — Тбилиси — Джейхан может вырасти до 20 млн тонн с нынешних 1,5 млн тонн, передает Reuters. Страна планирует наращивать добычу, и есть заинтересованность в постепенном увеличении объема поставок казахстанской нефти «как с нашей стороны, так и у азербайджанских партнеров», сказал министр.

В результате реализации таких планов доля России, через которую сейчас идет более 80% нефтяного экспорта Казахстана, заметно сократится. В этом году в Новороссийск по трубе Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) будет прокачано, по словам Саткалиева, 55,4 млн тонн, а еще 8,6 млн по маршруту Атырау — Самара.

И если сейчас Казахстан отправляет танкерами по Каспийскому морю в Баку 1/43 от совокупного объема поставок через Россию, то в случае реализации заявленных планов это будет уже немногим менее 1/3 от показателя текущего года.

Правда, Казахстан также намерен наращивать добычу нефти, то есть частично экспорт будет увеличиваться за счет нее. В 2026 г. планируется производить около 100 млн тонн против 88,4 млн в этом году, сказал Саткалиев.

Со следующего года начнется добыча на новой части месторождения Тенгиз (проект расширения добычи реализовывался почти 10 лет). Компания Chevron, владеющая 50% оператора месторождения «Тенгизшевройл», сообщила, что с середины 2025 г. может производить на расширенной части около 260 000 баррелей в сутки.

Дополнительный объем добычи может казаться небольшим, но он составляет около четверти от ожидаемого мирового роста спроса на нефть, отмечает колумнист Bloomberg по энергетике Хавьер Блас. В совокупности объем добычи Казахстана может в следующем году достигнуть рекордного показателя, превысив 2 млн баррелей в сутки.