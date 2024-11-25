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Война в Украине показала просчет Запада

The Business Insider
00:19 98

Российское вторжение в Украину продемонстрировало Западу то, насколько важно количество вооружений, а не только их качество. Об этом пишет Business Insider.

Автор публикации отмечает, что в течение последних десятилетий Запад сосредоточился на улучшении качества своего военного оборудования, не делая при этом значительных запасов оружия. Но оказывается, что количество является не менее важным.

"Мы просто не накапливали оружие для такого рода долговременного конфликта, как, честно говоря, [это делали] Россия и Китай", - сказал военный эксперт, отставной генерал австралийской армии Мик Райан. Результатом, по его словам, является то, что Запад оказался не готовым к широкомасштабной войне.

Аналитик Института изучения войны Джордж Баррос отмечает, что США еще во времена холодной войны поняли, что они не могут позволить себе клепать такое же количество танков, как СССР, и поэтому сделали ставку на "более технологически сложные вещи". Именно в этой концепции был создан, например, танк "Абрамс": тяжелая броня и высокая огневая мощь вместо большого количества. А после окончания холодной войны Запад начал уменьшать даже эти запасы, сокращая также и военную промышленность.

Стратегия Запада показывала себя оправданной в военных конфликтах против слабого врага. Однако вся суть войн вроде операции "Буря в пустыне" - в их скоротечности.

"Вся суть заключается в том, что это не будет тянуться месяцами и годами подряд", - сказал Майкл О'Хенлон, старший научный сотрудник и директор по исследованиям программы внешней политики в Институте Брукингса.

Однако Россия показала в Украине не только готовность идти на тяжелые потери ради продолжения борьбы, но и способность продолжать борьбу после этих потерь. По словам Барроса, способность выдерживать затяжную войну "на самом деле становится ключевой", и на ситуацию в войне начинает влиять не качество оружия, а его количество, даже если это оружие не такое уж и хорошее.

Аналитик отмечает, что Запад не может полагаться исключительно на дорогие вещи, если только они не обеспечат ему быструю победу. Если же борьба не будет выиграна сразу, начнут влиять такие факторы, как способность выдерживать потери.

"Если вы не нанесете решительное поражение россиянам на начальном этапе войны, вы сожжете все свои ракеты ATACMS и HIMARS и артиллерийские боеприпасы", - сказал Баррос.

Аналитики отмечают, что кроме дорогих и сложных систем Западу нужны в большом количестве "обычные рабочие лошадки". И это на самом деле не плохая, а хорошая новость, говорят они.

"Именно поэтому такая страна, как Россия, с довольно посредственным ВВП, действительно может справляться лучше, чем мы, в некоторых из этих сфер только потому, что они отдают им приоритет", - сказал Майкл О'Генлон, старший научный сотрудник и директор программы внешней политики Института Брукингса.

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