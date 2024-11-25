Мир в Ливане может наступить в течение 36 часов

Израиль и Ливан согласовали условия соглашения о прекращении огня между группировкой «Хезболла» и Израилем, сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

Проект соглашения включает 60-дневный переходный период, в течение которого израильские военные будут выведены из южных районов Ливана, в приграничных районах будет развернута ливанская армия, а «Хезболла» отведет свое тяжелое вооружение к северу от реки Литани.

Соглашение предусматривает формирование наблюдательного комитета во главе с США для контроля за выполнением сделки и устранением нарушений. Как сообщило Reuters со ссылкой на источники, президенты США и Франции Джо Байден и Эммануэль Макрон могут объявить о прекращении огня в Ливане в течение 36 часов.