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Мир в Ливане может наступить в течение 36 часов

00:58 416

Израиль и Ливан согласовали условия соглашения о прекращении огня между группировкой «Хезболла» и Израилем, сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

Проект соглашения включает 60-дневный переходный период, в течение которого израильские военные будут выведены из южных районов Ливана, в приграничных районах будет развернута ливанская армия, а «Хезболла» отведет свое тяжелое вооружение к северу от реки Литани.

Соглашение предусматривает формирование наблюдательного комитета во главе с США для контроля за выполнением сделки и устранением нарушений. Как сообщило Reuters со ссылкой на источники, президенты США и Франции Джо Байден и Эммануэль Макрон могут объявить о прекращении огня в Ливане в течение 36 часов.

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