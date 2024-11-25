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В США одобрили альтернативу сигаретам

01:25 493

На рынке США продлили разрешение на продажу снюса компании Swedish Match. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) признало снюс менее вредной альтернативой сигаретам, способной снизить риски развития рака легких и ротовой полости, сердечно-сосудистых заболеваний, эмфиземы и хронического бронхита.

Компания Swedish Match, принадлежащая "Филип Моррис Интернешнл", отметила, что решение FDA является значимым шагом в борьбе с курением. Президент компании в Северной Америке Том Хейс заявил, что продление разрешения до 2032 года поможет курильщикам перейти на менее вредные альтернативы.

Швеция, где снюс распространен более 30 лет, достигла уровня курильщиков в 4,6% от населения, что позволило стране стать бездымной по критериям Всемирной организации здравоохранения. Исследования показывают, что в Швеции на 32% ниже смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, связанных с курением, чем в Казахстане, и на 30% ниже смертность от онкологических заболеваний.

FDA подчеркнуло, что решение было основано на анализе 330 клинических и эпидемиологических исследований. Агентство подтвердило, что употребление снюса вместо сигарет снижает риск ряда серьезных заболеваний.

Решение FDA стало первым в истории продлением разрешения на реализацию продукции с модифицированным риском, что подчеркивает важность поиска альтернатив для снижения вреда от курения.

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