В народе угасла пассионарность… подсел аккумулятор жертвенности

Итак, длившаяся почти месяц грузинская избирательная эпопея завершилась полной победой правящей «Грузинской мечты» и разгромом оппозиции, состоявшей из четырех крупных блоков. Рассказывать о том, что было - скучно и неинтересно. Ибо в курсе даже те, кого это не интересовало. Пытаться прогнозировать, чтобы понять, к чему все это приведет – задача сложная, да и неблагодарная. Слишком уж мало достоверной информации о том, что на самом деле происходит в головах лидеров «мечтателей».

Принципиально важно лишь одно - ответить на вопрос, почему? Почему случилось то, что случилось? Дело не в итогах выборов, поскольку с ними-то как раз все ясно - административный ресурс плюс пропаганда как были, так и остались технологией гарантированной победы на выборах, которую функционеры «Грузинской мечты» освоили до тонкостей. Вопрос в другом – почему такой слабой, чтобы не сказать беспомощной, оказалась грузинская оппозиция? Как так вышло, что беспрецедентные по своей массовости и масштабам акции протеста в марте 2023 года и в апреле-мае 2024-го вдруг сдулись настолько, что в большинстве случаем оппозиция в Грузии оказалась неспособной даже перекрыть автомобильное движение? И вот, что поразительно: все более или менее информированные и надежные эксперты и политтехнологи были абсолютно уверены: если оппозиционно настроенная общественность Грузии сочтет, что парламентские выборы были сфальсифицированы, то по всей стране подымется такая волна протеста, которая с высокой долей вероятности сомнет правящую партию еще до того, как ее представители переступят порог парламента. В худшем случае, как полагали наиболее пессимистично настроенные представители грузинской интеллигенции, движение протеста достигнет уровня «Революции иноагентов». Увы, как выяснилось, те, кого до выборов считали непробиваемыми скептиками, оказались полностью оторванными от реальной жизни оптимистами. Поскольку движение протеста против результата последних парламентских выборов в Грузии ни по активности, ни по остроте, ни по числу протестовавших даже близко не подошло к «революции иноагентов».

Это был настоящий шок, к такому оглушительному провалу оппозиции общество оказалось неготовым. Хотя рациональные объяснения этому, связанные со спецификой грузинского протестного движения, безусловно, присутствовали. Слишком уж много было оппозиционных партий, которым даже их электорат доверял далеко не всегда, слишком уж доминирующим было преимущество власти над оппозицией в административных, материальных, силовых, информационных и прочих ресурсах. Ну и добавим к этому нечто сугубо местное, грузинское. Основную массу протестного движения в стране составляют представители среднего класса и образованная молодежь. То есть, люди занятые, которые не могут сутками напролет протестовать на улицах и площадях. Грузинские протесты, как правило, происходят вечером. Потому, что в дневное время средний класс и молодые люди работают, учатся, забирают детей из садиков и школ... Не случайно на облетевших весь мир многочисленных видео- и фотокадрах с десятками тысяч протестующих грузин мы, как правило, видим только вечерний Тбилиси. А вечером, как свидетельствует мировая практика, массовость народных протестов и, соответственно, их эмоциональное воздействие на власть предержащих совсем не такие, как днем. Если же вы спросите у рядовых участников протестов, как такое могло случиться, то получите типичные ответы о слабой и разрозненной оппозиции, которая толком ни на что не способна.

Во многом так оно и есть. И, все-таки, на мой взгляд, главная причина провала вовсе не в том, что у грузинской оппозиции не было конкретного плана действий. Произошло нечто куда более серьезное - в народе угасла пассионарность, подсел аккумулятор жертвенности. Думаю, никто не станет спорить с тем, что определенный процент идейных граждан, всегда готовых выйти на улицы с маршами протеста, дышать, прикрываясь платком, перцовым газом и не разбегаться по сторонам от сбивающих с ног струй полицейских водометов, есть в каждом обществе. Это особый тип людей, которые в определенные моменты испытывают невероятное эмоциональное напряжение, некий внутренний порыв, которое порой очень трудно сформулировать. Такая вот жертвенная, самоотверженная готовность противостоять чему-то, которая во многом напоминает инстинкт животных, чувствующих близость землетрясения и жмущихся друг к другу, чтобы вместе противостоять испытаниям стихии. Словом, пассионарность – это неотъемлемое, если хотите, органичное свойство любой общественной активности, будь то забастовка, акция протеста или антивоенная демонстрация. Так вот, в апреле и мае пассионарной энергией был буквально пропитан воздух Грузии, казалось, чиркни спичкой, и все вокруг загорится. А вот в конце октября от нее уже ничего не осталось... Следует понимать, что пассионарность в любом обществе, тем более, в таком темпераментном и непредсказуемом, как грузинское – материя чрезвычайно тонкая. И кто, скажите, объяснит, почему из-за, в сущности, пустячного закона об иноагентах грузины были готовы буквально перевернуть страну, а из-за результатов выборов, надолго, если не навсегда, оторвавших Грузию от Евросоюза, никто даже на улицу не вышел?