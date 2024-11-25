Трамп пригрозил Китаю и готовит «сюрпризы» для Канады и Мексики

«До тех пор, пока это не прекратится, мы будем взимать с Китая дополнительные 10-процентные пошлины сверх любых дополнительных тарифов на все их многочисленные товары, ввозимые в Соединенные Штаты Америки», - написал Трамп в своей соцсети Truth.

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что обложит дополнительными 10-процентными пошлинами все ввозимые китайские товары, если Пекин не примет меры по ограничению попадания в Соединенные Штаты китайского наркотического опиоидного препарата фентанила.

Избранный президент отметил, что у него «было много переговоров с Китаем об огромном количестве наркотиков, в частности фентанила, которые направляются в Соединенные Штаты, но безрезультатно».

Трамп также заявил, что намерен с первого дня после официального вступления в должность ввести 25-процентный тариф на все товары, поступающие в США из Канады и Мексики.

«20 января (день инаугурации) ...я подпишу все необходимые документы, чтобы взимать с Мексики и Канады 25-процентный тариф на все товары, ввозимые в Соединенные Штаты», - написал он в Truth.

Трамп отметил, что «тысячи людей устремляются (в США) через Мексику и Канаду, что приводит к невиданному ранее уровню преступности и наркотиков». Он заявил, что «этот тариф будет действовать до тех пор, пока наркотики, в частности фентанил, и все нелегальные иностранцы не прекратят вторжение в нашу страну».