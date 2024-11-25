USD 1.7000
EUR 1.7814
RUB 1.6290
Подписаться на уведомления
Россия настойчиво заявляет: мир между Азербайджаном и Арменией невозможен...
Новость дня
Россия настойчиво заявляет: мир между Азербайджаном и Арменией невозможен...

Десятки ракет Storm Shadow для Украины

08:45 2050

Великобритания передала Украине в последнее время несколько десятков крылатых ракет Storm Shadow, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в британском правительстве.

Ракеты были переданы несколько недель назад после появления информации о дефиците ракет дальнего радиуса действия в арсенале ВСУ. Это было первое решение о поставках подобных ракет, принятое кабинетом Кира Стармера. Они были отправлены в Украину еще до того, как Киев получил санкцию Лондона на использование этого оружия для ударов по целям на территории России.

Официальные представители Великобритании отказались комментировать эту информацию, но, как пишет Bloomberg, украинская армия впервые нанесла удары ракетами Storm Shadow по российской территории на прошлой неделе. Они использовались Украиной ранее для ударов по целям в Крыму.

Дело Трампа закрыли
Дело Трампа закрыли обновлено 09:10
09:10 4987
Масштабный план Трампа по увеличению добычи нефти и газа
Масштабный план Трампа по увеличению добычи нефти и газа
10:37 572
Главы спецслужб и разведки СНГ собрались в Москве
Главы спецслужб и разведки СНГ собрались в Москве
10:25 650
На Мингячевирском водохранилище землетрясение
На Мингячевирском водохранилище землетрясение
10:01 1342
Медведев проснулся и угрожает
Медведев проснулся и угрожает ОБНОВЛЕНО 00:38
00:38 9960
Арестован военный атташе Азербайджана в Саудовской Аравии… За 70 кг золота
Арестован военный атташе Азербайджана в Саудовской Аравии… За 70 кг золота
25 ноября 2024, 23:40 9970
Ильхам Алиев позвонил Трампу
Ильхам Алиев позвонил Трампу
25 ноября 2024, 22:43 8183
Джаббаров забил Айсель. Потому что она сравнила его с зайцем
Джаббаров забил Айсель. Потому что она сравнила его с зайцем -… и другие злоключения
25 ноября 2024, 22:09 8578
Шаган затопило выше крыши
Шаган затопило выше крыши видео
25 ноября 2024, 21:53 8184
Ректор поменял кузину на супругу
Ректор поменял кузину на супругу Только в Азербайджане
25 ноября 2024, 20:46 9825
«Индийская военная экспансия на Южный Кавказ»: Pinaka доставлены в Армению
«Индийская военная экспансия на Южный Кавказ»: Pinaka доставлены в Армению все еще актуально
25 ноября 2024, 20:35 6498

ЭТО ВАЖНО

Дело Трампа закрыли
Дело Трампа закрыли обновлено 09:10
09:10 4987
Масштабный план Трампа по увеличению добычи нефти и газа
Масштабный план Трампа по увеличению добычи нефти и газа
10:37 572
Главы спецслужб и разведки СНГ собрались в Москве
Главы спецслужб и разведки СНГ собрались в Москве
10:25 650
На Мингячевирском водохранилище землетрясение
На Мингячевирском водохранилище землетрясение
10:01 1342
Медведев проснулся и угрожает
Медведев проснулся и угрожает ОБНОВЛЕНО 00:38
00:38 9960
Арестован военный атташе Азербайджана в Саудовской Аравии… За 70 кг золота
Арестован военный атташе Азербайджана в Саудовской Аравии… За 70 кг золота
25 ноября 2024, 23:40 9970
Ильхам Алиев позвонил Трампу
Ильхам Алиев позвонил Трампу
25 ноября 2024, 22:43 8183
Джаббаров забил Айсель. Потому что она сравнила его с зайцем
Джаббаров забил Айсель. Потому что она сравнила его с зайцем -… и другие злоключения
25 ноября 2024, 22:09 8578
Шаган затопило выше крыши
Шаган затопило выше крыши видео
25 ноября 2024, 21:53 8184
Ректор поменял кузину на супругу
Ректор поменял кузину на супругу Только в Азербайджане
25 ноября 2024, 20:46 9825
«Индийская военная экспансия на Южный Кавказ»: Pinaka доставлены в Армению
«Индийская военная экспансия на Южный Кавказ»: Pinaka доставлены в Армению все еще актуально
25 ноября 2024, 20:35 6498
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться