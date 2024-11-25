Десятки ракет Storm Shadow для Украины

Великобритания передала Украине в последнее время несколько десятков крылатых ракет Storm Shadow, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в британском правительстве.

Ракеты были переданы несколько недель назад после появления информации о дефиците ракет дальнего радиуса действия в арсенале ВСУ. Это было первое решение о поставках подобных ракет, принятое кабинетом Кира Стармера. Они были отправлены в Украину еще до того, как Киев получил санкцию Лондона на использование этого оружия для ударов по целям на территории России.

Официальные представители Великобритании отказались комментировать эту информацию, но, как пишет Bloomberg, украинская армия впервые нанесла удары ракетами Storm Shadow по российской территории на прошлой неделе. Они использовались Украиной ранее для ударов по целям в Крыму.