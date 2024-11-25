Главы спецслужб и разведки СНГ собрались в Москве
10:25 650
Совещание глав органов безопасности и разведслужб государств - участников СНГ по вопросам разведывательной деятельности открылось в Москве, передает ТАСС.
Согласно сообщению, будут рассмотрены итоги совместной работы, обсуждены задачи и приоритеты дальнейшего взаимодействия спецслужб стран СНГ на ближайшую перспективу.
В совещании планируется участие делегаций Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.
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