USD 1.7000
EUR 1.7814
RUB 1.6290
Подписаться на уведомления
Россия настойчиво заявляет: мир между Азербайджаном и Арменией невозможен...
Новость дня
Россия настойчиво заявляет: мир между Азербайджаном и Арменией невозможен...

Главы спецслужб и разведки СНГ собрались в Москве

10:25 650

Совещание глав органов безопасности и разведслужб государств - участников СНГ по вопросам разведывательной деятельности открылось в Москве, передает ТАСС.

Согласно сообщению, будут рассмотрены итоги совместной работы, обсуждены задачи и приоритеты дальнейшего взаимодействия спецслужб стран СНГ на ближайшую перспективу.

В совещании планируется участие делегаций Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Дело Трампа закрыли
Дело Трампа закрыли обновлено 09:10
09:10 4988
Масштабный план Трампа по увеличению добычи нефти и газа
Масштабный план Трампа по увеличению добычи нефти и газа
10:37 574
Главы спецслужб и разведки СНГ собрались в Москве
Главы спецслужб и разведки СНГ собрались в Москве
10:25 651
На Мингячевирском водохранилище землетрясение
На Мингячевирском водохранилище землетрясение
10:01 1344
Медведев проснулся и угрожает
Медведев проснулся и угрожает ОБНОВЛЕНО 00:38
00:38 9961
Арестован военный атташе Азербайджана в Саудовской Аравии… За 70 кг золота
Арестован военный атташе Азербайджана в Саудовской Аравии… За 70 кг золота
25 ноября 2024, 23:40 9972
Ильхам Алиев позвонил Трампу
Ильхам Алиев позвонил Трампу
25 ноября 2024, 22:43 8183
Джаббаров забил Айсель. Потому что она сравнила его с зайцем
Джаббаров забил Айсель. Потому что она сравнила его с зайцем -… и другие злоключения
25 ноября 2024, 22:09 8579
Шаган затопило выше крыши
Шаган затопило выше крыши видео
25 ноября 2024, 21:53 8186
Ректор поменял кузину на супругу
Ректор поменял кузину на супругу Только в Азербайджане
25 ноября 2024, 20:46 9825
«Индийская военная экспансия на Южный Кавказ»: Pinaka доставлены в Армению
«Индийская военная экспансия на Южный Кавказ»: Pinaka доставлены в Армению все еще актуально
25 ноября 2024, 20:35 6498

ЭТО ВАЖНО

Дело Трампа закрыли
Дело Трампа закрыли обновлено 09:10
09:10 4988
Масштабный план Трампа по увеличению добычи нефти и газа
Масштабный план Трампа по увеличению добычи нефти и газа
10:37 574
Главы спецслужб и разведки СНГ собрались в Москве
Главы спецслужб и разведки СНГ собрались в Москве
10:25 651
На Мингячевирском водохранилище землетрясение
На Мингячевирском водохранилище землетрясение
10:01 1344
Медведев проснулся и угрожает
Медведев проснулся и угрожает ОБНОВЛЕНО 00:38
00:38 9961
Арестован военный атташе Азербайджана в Саудовской Аравии… За 70 кг золота
Арестован военный атташе Азербайджана в Саудовской Аравии… За 70 кг золота
25 ноября 2024, 23:40 9972
Ильхам Алиев позвонил Трампу
Ильхам Алиев позвонил Трампу
25 ноября 2024, 22:43 8183
Джаббаров забил Айсель. Потому что она сравнила его с зайцем
Джаббаров забил Айсель. Потому что она сравнила его с зайцем -… и другие злоключения
25 ноября 2024, 22:09 8579
Шаган затопило выше крыши
Шаган затопило выше крыши видео
25 ноября 2024, 21:53 8186
Ректор поменял кузину на супругу
Ректор поменял кузину на супругу Только в Азербайджане
25 ноября 2024, 20:46 9825
«Индийская военная экспансия на Южный Кавказ»: Pinaka доставлены в Армению
«Индийская военная экспансия на Южный Кавказ»: Pinaka доставлены в Армению все еще актуально
25 ноября 2024, 20:35 6498
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться