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Масштабный план Трампа по увеличению добычи нефти и газа

10:37 575

Команда Дональда Трампа готовит масштабный план для энергетического сектора, который будет представлен в течение нескольких дней после инаугурации. Он будет включать одобрение экспортных разрешений для новых проектов в области сжиженного природного газа (СПГ) и увеличение добычи нефти на шельфе и федеральных землях США, сообщили источники Reuters.

Одним из первых приоритетов, говорят источники, будет отмена объявленной президентом Джо Байденом паузы в выдаче новых разрешений на экспорт СПГ и быстрое одобрение ожидающих выдачи разрешений. Трамп также намерен ускорить выдачу разрешений на бурение на федеральных землях и возобновить пятилетние планы бурения на шельфе США. Сейчас на согласовании «заморожены» пять крупных СПГ-проектов в США, среди которых CP2 компании Venture Global, Commonwealth LNG и Lake Charles LNG компании Energy Transfer.

Трамп также попытается расширить бюджет на закупки нефти для Стратегического нефтяного резерва (SPR) США. В этом году денег для пополнения резерва в бюджете уже нет.

Кроме того, новоизбранный президент США постарается добиться одобрения строительства трубопровода Keystone - проекта, ставшего одним из самых острых экологических вопросов, который был остановлен после того, как Джо Байден в первый же день своего пребывания в должности отменил ключевое разрешение. Но любой компании, желающей построить этот многомиллиардный проект транспортировки канадской нефти в США, придется начинать с нуля, поскольку сервитуты были возвращены землевладельцам.

Ожидается, что Трамп ослабит климатические требования, в частности, готов срезать льготы на покупку новых электрокаров, зато смягчить правила для электростанций по переходу от угля и газа на ВИЭ. Ранее Трамп говорил, что США выйдут из Парижского соглашения по климату.

Многие из указанных мер потребуют времени для прохождения через Конгресс или американские регулирующие ведомства. Чтобы ускорить процесс, Трамп даже готов объявить ЧС в энергетике США, что поможет продвинуть ряд соответствующих законопроектов, говорят источники.

Кроме того, Трамп планирует надавить на Международное энергетическое агентство, чтобы оно занималось вопросами энергобезопасности, а не «зеленым камуфляжем» — лоббированием ВИЭ и энергоперехода в целом.

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Масштабный план Трампа по увеличению добычи нефти и газа
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