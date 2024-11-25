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Франция нашла способ поставлять оружие Украине

10:46 347

Франция собирается поставить Украине зенитные ракеты и другое вооружение за счет доходов от замороженных активов России, заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню.

«Французским налогоплательщикам будет приятно узнать, что мы нашли новые варианты для финансирования нашей поддержки Украины. В следующие недели мы примем меры в этом направлении, в частности, мы будем поставлять Киеву ракеты ПВО Mistral, а также иное вооружение, в том числе совместно с Италией, за счет доходов от замороженных российских активов», — приводит слова министра обороны Франции агентство Anadolu.

По его словам, Франция также продолжит обучение украинских солдат и собирается нарастить возможности для этого. Лекорню сообщил, что недавно 2300 военных украинской бригады «Анна Киевская», которых готовили на тренировочных базах в Шампани, были отправлены обратно в Украину.

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