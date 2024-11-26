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После визита Шойгу в Кабул: «Талибан» исключают из списка запрещенных в России

10:59 879

Группа сенаторов и депутатов внесла в Госдуму законопроект 778284-8 о временном исключении организаций, в том числе международных, из списка запрещенных в России.

Как сообщает Интерфакс, законопроект предусматривает, что «запрет деятельности организации, включенной в единый федеральный список организаций, в том числе иностранных и международных организаций, признанных в соответствии с законодательством РФ террористическими, может быть временно приостановлен по решению суда РФ на основании заявления генерального прокурора РФ или его заместителя при наличии фактических данных о том, что такая организация после включения ее в указанный список прекратила осуществление деятельности, направленной на пропаганду, оправдание и поддержку терроризма».

25 ноября афганский портал «Алемара» сообщил о переговорах секретаря Совбеза России Сергея Шойгу в Афганистане с афганским вице-премьером Абдулом Гани Барадаром Ахундом. Шойгу «сообщил о намерении России развивать двустороннее сотрудничество с Афганистаном, указав на планы по исключению Исламского эмирата из черного списка России для укрепления политических и экономических связей».

Ахунд, курирующий экономические вопросы в сформированном движением «Талибан» правительстве, в частности, выразил готовность властей Афганистана «играть ключевую роль в укреплении экономического коридора «Север-Юг», а также экономических связей в регионе».

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