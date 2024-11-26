Пакистан охвачен протестами. В Исламабад ввели армию. Уже есть жертвы

По меньшей мере 12 человек, включая 10 сотрудников правоохранительных органов Пакистана, погибли в столкновениях с участниками акции протеста, организованной оппозиционной партией «Движение за справедливость» в Исламабаде. Об этом сообщает телеканал Geo TV.

По его данным, правоохранительные органы Пакистана предпринимают усилия для сдерживания продвижения колонны сторонников оппозиции, нацеленной на центральные районы города, и подавления беспорядков. Согласно телеканалу, в настоящее время известно о 12 погибших, включая 7 сотрудников отряда Rangers (военизированного подразделения МВД Пакистана), 2 полицейских и представителя погранкорпуса страны. Также сообщается, что более 100 сотрудников полиции получили ранения в ходе столкновений, часть из них находится в критическом состоянии.