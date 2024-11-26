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Пакистан охвачен протестами. В Исламабад ввели армию. Уже есть жертвы

11:14 2836

По меньшей мере 12 человек, включая 10 сотрудников правоохранительных органов Пакистана, погибли в столкновениях с участниками акции протеста, организованной оппозиционной партией «Движение за справедливость» в Исламабаде. Об этом сообщает телеканал Geo TV.

По его данным, правоохранительные органы Пакистана предпринимают усилия для сдерживания продвижения колонны сторонников оппозиции, нацеленной на центральные районы города, и подавления беспорядков. Согласно телеканалу, в настоящее время известно о 12 погибших, включая 7 сотрудников отряда Rangers (военизированного подразделения МВД Пакистана), 2 полицейских и представителя погранкорпуса страны. Также сообщается, что более 100 сотрудников полиции получили ранения в ходе столкновений, часть из них находится в критическом состоянии.

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф осудил нападения участвующих в протестах сторонников «Движения за справедливость» на сотрудников правоохранительных органов страны.

МВД Пакистана объявило о размещении подразделений армии в Исламабаде в целях обеспечения безопасности в столице. По его данным, власти уполномочили военнослужащих действовать решительно против нарушителей порядка, одновременно разрешив им предпринимать «крайние меры, такие как расстрел участников беспорядков на месте». Военным также разрешено вводить комендантский час в любом районе города, если на то будет необходимость в интересах поддержания закона и порядка.

24 ноября оппозиционная партия «Движение за справедливость» начала общенациональную акцию протеста, чтобы заставить федеральные власти выполнить ее требования, которые заключаются в отмене внесенных в октябре поправок к Конституции республики, пересмотре результатов состоявшихся в феврале парламентских выборов и освобождении политзаключенных, включая основателя партии и бывшего главы правительства Имрана Хана. По данным пресс-службы партии, сторонники экс-премьера находятся приблизительно в 7 км от центральной площади Исламабада - Ди-Чоук, расположенной в непосредственной близости от основных правительственных зданий, судебных и законодательных учреждений.

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