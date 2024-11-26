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Нарышкин заявил, что Грузии грозит «попытка госпереворота»

11:37 1360

Грузия «сталкивается с очередной попыткой» Запада организовать в стране цветную революцию, Россия надеется, что эти планы провалятся. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин, выступая на 20-м заседании Совещания глав органов безопасности и разведслужб государств - участников СНГ.

«Сегодня Тбилиси сталкивается с очередной попыткой цветной революции, то есть попыткой государственного переворота. Будем надеяться, что она провалится, как раньше провалились западные наглые потуги расшатать Белоруссию и Казахстан», - утверждает Нарышкин.

По его словам, власти Грузии, изначально симпатизировавшие Западу, вовремя осознали пагубность такой ориентации. «Правящая партия «Грузинская мечта» отдалилась от ультралиберальной повестки и встала на защиту национальных интересов, традиций и ценностей грузинского общества. Но Запад никогда так просто не отпускает своих жертв», - добавил он.

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