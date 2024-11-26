Во дворе дома нашли боеприпасы

На территории поселка Сараи Апшеронского района во время земляных работ во дворе дома обнаружены боеприпасы, сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

Согласно сообщению, оперативная группа по разминированию Службы спасения особого риска МЧС при осмотре места происшествия обнаружила 16 ручных гранат Ф-1, 1 ручную гранату РГ-42 и 16 запалов УЗРГМ-2.

Боеприпасы были изъяты и вывезены с территории для обезвреживания специалистами МЧС.