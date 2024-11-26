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ФСБ: Команда Байдена натворит бед, а на Трампа не стоит надеяться

12:07 1240

Команда действующего президента США Джо Байдена может максимально обострить ситуацию в мире, считает директор ФСБ Александр Бортников.

Выступая на заседании глав служб безопасности и разведок стран СНГ, Бортников назвал маловероятными кардинальные перемены во внешней политике Штатов с избранием Дональда Трампа.

По мнению Бортникова, США, Великобритания и их союзники продолжат попытки «грубого вмешательства в союзнические отношения» среди стран СНГ. Глава ФСБ обвинил их в «блокировании интеграционных процессов» и дискредитации действий по обеспечению безопасности и стабильности Содружества. Он считает, что «нужно быть готовыми к любым провокациям».

«Маловероятно, что избрание нового президента США приведет к кардинальному изменению внешней политики Вашингтона... Не исключено, что уходящая команда Байдена в рамках внутриполитической борьбы попытается максимально обострить ситуацию в ключевых для американцев регионах Евразии, прежде всего на постсоветском пространстве, на Ближнем и Среднем Востоке, а также в Юго-Восточной Азии», - заявил Бортников.

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