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Названа дата проведения президентских выборов в Грузии

12:22 1113

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили предложил депутатам провести очередные выборы президента 14 декабря, инаугурацию нового главы государства - 29 декабря.

«Выступаю с предложением провести очередные выборы президента Грузии 14 декабря 2024 года. Соответственно, исходя из нашего законодательства, инаугурация состоится 29 декабря 2024 года», - сказал Папуашвили на заседании бюро парламента.

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