Дело экс-начальника Гашимова отправили в суд
Завершилось предварительное следствие по уголовному делу бывшего начальника Сураханского районного управления водоканала Мехмана Гашимова, обвиняемого в получении взятки в крупном размере с использованием своего служебного положения.
Как стало известно haqqin.az, материалы дела направлены для рассмотрения в Бакинский суд по тяжким преступлениям. Дело находится в производстве судьи Расима Садыхова.
Отметим, что Гашимов был арестован некоторое время назад в ходе операции, проведенной Главным управлением по борьбе с коррупцией при генпрокуроре. Согласно обвинению, Гашимов, воспользовавшись своим служебным положением, неоднократно получал взятки от граждан. В отношении чиновника избрана мера пресечения в виде ареста.
Государственное агентство водных ресурсов Азербайджана признано потерпевшей стороной по данному уголовному делу.