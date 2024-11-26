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Дело экс-начальника Гашимова отправили в суд

Инара Рафикгызы
12:32 821

Завершилось предварительное следствие по уголовному делу бывшего начальника Сураханского районного управления водоканала Мехмана Гашимова, обвиняемого в получении взятки в крупном размере с использованием своего служебного положения.

Как стало известно haqqin.az, материалы дела направлены для рассмотрения в Бакинский суд по тяжким преступлениям. Дело находится в производстве судьи Расима Садыхова.

Отметим, что Гашимов был арестован некоторое время назад в ходе операции, проведенной Главным управлением по борьбе с коррупцией при генпрокуроре. Согласно обвинению, Гашимов, воспользовавшись своим служебным положением, неоднократно получал взятки от граждан. В отношении чиновника избрана мера пресечения в виде ареста.

Государственное агентство водных ресурсов Азербайджана признано потерпевшей стороной по данному уголовному делу.

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