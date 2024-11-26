Почти 200 беспилотников атаковали Украину: разрушения, нет света

Российские войска в ночь на 25 ноября запустили по Украине 188 беспилотников и четыре баллистические ракеты «Искандер», заявили в Воздушных силах ВСУ.

Число дронов, атаковавших украинскую территорию в течение ночи (как ударных, так и неустановленного типа), в ВСУ назвали рекордным. Силы ПВО сбили 76 беспилотников в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Житомирской, Хмельницкой, Винницкой, Черновицкой, Тернопольской, Ровенской, Запорожской, Днепропетровской, Одесской и Николаевской областях. Еще 95 беспилотников были «локационно потеряны», пять улетели в сторону Беларуси, добавили в ВСУ.

В нескольких регионах в результате атаки дронов повреждены частные и многоквартирные дома. В Тернопольской области поврежден один из объектов критической инфраструктуры, сообщили в областной администрации. Из-за этого в Тернополе и других населенных пунктах у жителей нестабильное электроснабжение. В Киевской области обломки беспилотника упали в четырех районах, сообщил глава областной военной администрации Руслан Кравченко. Повреждены частные дома, жилые многоэтажки, хозяйственное помещение, заявили в полиции. Жертв и пострадавших в результате атаки, по предварительным данным, нет.