Советник Трампа требовал деньги за должности

Юридическая команда Дональда Трампа подготовила доклад, где говорится, что Борис Эпштейн, персональный советник и ведущий юрист избранного президента США Дональда Трампа, пытался скрыто получать выгоду как посредник в назначении кандидатов на должности в следующей администрации. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на двух неназванных лиц, знакомых с материалами юридической проверки.

В отчете, подготовленном юридической командой Трампа, указано, что Эпштейн обращался к потенциальным кандидатам, обещая адвокатирование перед президентом в случае регулярных выплат за консультации: «Главный советник избранного президента попросил потенциальных кандидатов в администрацию выплачивать ему ежемесячные гонорары за консультации в обмен на их адвокатирование перед Трампом».

По словам источников издания, среди тех, кому поступали подобные предложения, был Скотт Бессент, кандидат на должность министра финансов.

Издание отмечает, что инициатива юридической проверки принадлежит самому Трампу. Он заказал ее после того, как до него дошла информация о требованиях Эпштейна к потенциальным кандидатам. При этом в документе рекомендовано прекратить работу и близкое взаимодействие Эпштейна с Трампом, поскольку его действия могут повлечь репутационный скандал для Трампа и потенциальное уголовное преследование для Эпштейна. Многие советники Трампа скептически относились к Эпштейну, поскольку он давал рекомендации по должностям, что выходит далеко за пределы его юридических обязанностей.

Эпштейн работал на Трампа после президентских выборов 2020 года. Впоследствии он возглавлял юридическую команду президента, когда Трампу выдвинули многочисленные уголовные обвинения. Эпштейн требовал, чтобы все остальные адвокаты Трампа работали через него. После выборов в ноябре Эпштейн играл важную роль в команде президента Трампа, проводя много времени в резиденции Мар-а-Лаго и рекомендуя кандидатов на ключевые должности.