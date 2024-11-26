Хакан Фидан раскрывает планы Эрдогана

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан представил на пресс-конференции, состоявшейся в конце прошлой недели, аналитические контуры внешней политики Турции на период второго президентского срока Дональда Трампа, который начинается 20 января 2025 года. Этот документ, названный в западных СМИ «анализом Трампа», сосредоточен на трех ключевых вопросах внешней политики и безопасности, занимающих в повестке дня Анкары центральное место. С точки зрения Фидана, новый этап внешнеполитической стратегии Турции будет в значительной степени зависеть от ситуации на севере Сирии. Многолетняя военно-политическая и финансовая поддержка, которую США оказывают действующей в Сирии террористической организации РПК/ОНС, остается серьезной проблемой для Турции как в плане национальной безопасности, так и в дипломатическом контексте.

Турция ждет, что Трамп выполнит обещание, которое дал президенту Эрдогану во время первого президентского срока. А именно, что он выведет из региона 800 американских военнослужащих и создаст для Турции необходимые условия для антитеррористической операции против курдских группировок. В то же время, как следует из анализа Хакана Фидана, Анкара не рассчитывает, что эти шаги будут предприняты администрацией Трампа уже в ближайшее время. «Мое впечатление о Дональде Трампе таково: несмотря на его заявления по различным вопросам, он будет откладывать решение критических проблем, - подчеркнул глава МИД Турции. - Радикальные шаги, скорее всего, он [президент Трамп] предпримет лишь в отношении внутренних дел своей страны особенно в вопросах миграции, где затраты минимальны как на внутреннем, так и на внешнем уровне». В то же время Фидан допускает, что в течение второй президентской каденции Трампа американские войска все-таки будут выведены с севера Сирии. Фидан также подчеркнул недопустимость ситуации, при которой одна террористическая организация используется для борьбы с другой. В этой связи соответствующие структуры Турции готовы, по его словам, оказать поддержку США в разработке альтернативных подходов.

Скорее всего, под «соответствующими структурами» Хакан имел в виду МİT (Национальная разведывательная организация) и Министерство обороны Турции. Из его заявления становится ясно, что, как и сообщал несколько дней назад Reuters, на треке Анкара–Вашингтон идут напряженные обсуждения, связанные с ситуацией на севере Сирии, по поводу которых Фидан сделал важное предупреждение: «Америка видит, что мы готовы предпринять любые меры для обеспечения своей национальной безопасности. Мы ожидаем изменения их позиции. Если мы действуем иначе, чем раньше, это связано с тем, что мы рассчитываем на удовлетворение наших ожиданий». Из высказываний министра становится очевидно, что Анкара продолжает оказывать давление на Вашингтон, настаивая на решении проблемы севера Сирии. Второй вопрос, поднятый Хаканом Фиданом в «анализе Трампа», касается состава нового правительства и администрации президента США. Из заявления главы МИД Турции следует, что Анкара не питает иллюзий относительно политических симпатий администрации Трампа, представители которой открыто поддерживают премьер-министра Израиля Нетаньяху и не намерены предпринимать решительных шагов против его политики. «Если взглянуть на кабинет [Трампа], это сигнал того, что его произраильская команда поддержит все экспансионистские амбиции Нетаньяху. Если же опираться на слова Трампа: «Я пришел не для того, чтобы начинать новые войны, а чтобы завершить их», то можно говорить о противоположной тенденции. Мы увидим, как эти два противоречивых признака будут уравновешивать друг друга и как это отразится на регионе в ближайшее время», - подчеркнул Хакан Фидан.