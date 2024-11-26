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Все больше территории Украины захватывает Россия

13:05 1198

Российская армия захватывает в Украине территории быстрее, чем когда-либо с начала 2024 года, передает Bild со ссылкой на аналитиков.

За минувшую неделю ВС РФ взяли под контроль 235 кв. км территории. Наиболее высокими темпами россияне продвигаются в южной части Украины, в районе поселка Великая Новоселка.

В целом, с начала ноября российские военные захватили в Украине почти 600 кв. км, свидетельствуют данные проекта Deep State. Это на 100 кв. км больше, чем за весь октябрь, когда войскам ВС РФ удалось захватить 490 кв. км украинской территории.

«Российские вооруженные силы в последнее время продвигаются вперед значительно быстрее, чем за весь 2023 год», — говорится в докладе аналитиков американского Института изучения войны в Вашингтоне.

Аналитики указывают на то, что продвижение российских войск на юго-востоке Украины в значительной степени является результатом выявления и тактического использования уязвимых мест в украинской линии фронта.

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