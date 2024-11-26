Байден не теряет чувства юмора

Президент США Джо Байден на мероприятии в Нью-Йорке в преддверии Дня благодарения в шутку заявил, что его уволили. Об этом сообщил в понедельник пресс-пул Белого дома.

«[Президент] выступил с кратким заключительным словом: «Мне только что сказали, что я был уволен. - Спасибо вам, спасибо вам от всего сердца», - добавил он, обращаясь к людям, аплодирующим стоя», - говорится в сообщении пула.

С обещанием «уволить» Байдена и вице-президента США Камалу Харрис ранее неоднократно выступал избранный американский лидер Дональд Трамп и члены его предвыборной команды. Фразы «Джо, ты уволен» или «Камала, ты уволена» регулярно звучали на митингах республиканцев.