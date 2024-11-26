USD 1.7000
EUR 1.7815
RUB 1.6346
Подписаться на уведомления
Россия настойчиво заявляет: мир между Азербайджаном и Арменией невозможен...
Новость дня
Россия настойчиво заявляет: мир между Азербайджаном и Арменией невозможен...

Байден не теряет чувства юмора

13:13 694

Президент США Джо Байден на мероприятии в Нью-Йорке в преддверии Дня благодарения в шутку заявил, что его уволили. Об этом сообщил в понедельник пресс-пул Белого дома.

«[Президент] выступил с кратким заключительным словом: «Мне только что сказали, что я был уволен. - Спасибо вам, спасибо вам от всего сердца», - добавил он, обращаясь к людям, аплодирующим стоя», - говорится в сообщении пула.

С обещанием «уволить» Байдена и вице-президента США Камалу Харрис ранее неоднократно выступал избранный американский лидер Дональд Трамп и члены его предвыборной команды. Фразы «Джо, ты уволен» или «Камала, ты уволена» регулярно звучали на митингах республиканцев.

Шеф российской разведки обвиняет: Запад будет «создавать хаос» в СНГ
Шеф российской разведки обвиняет: Запад будет «создавать хаос» в СНГ
13:53 276
Все больше территории Украины захватывает Россия
Все больше территории Украины захватывает Россия
13:05 1203
Глава ФСБ: «НАТО ищет доступ к Каспию»
Глава ФСБ: «НАТО ищет доступ к Каспию» обновлено 11:22
11:22 3985
Новое поражение империализма в Баку
Новое поражение империализма в Баку наше послесловие
02:00 6791
Почти 200 беспилотников атаковали Украину: разрушения, нет света
Почти 200 беспилотников атаковали Украину: разрушения, нет света
12:41 1317
В народе угасла пассионарность… подсел аккумулятор жертвенности
В народе угасла пассионарность… подсел аккумулятор жертвенности главная тема
02:45 7311
Пакистан охвачен протестами. В Исламабад ввели армию. Уже есть жертвы
Пакистан охвачен протестами. В Исламабад ввели армию. Уже есть жертвы
11:14 2844
Дело Трампа закрыли
Дело Трампа закрыли обновлено 09:10
09:10 6005
Масштабный план Трампа по увеличению добычи нефти и газа
Масштабный план Трампа по увеличению добычи нефти и газа
10:37 2584
На Мингячевирском водохранилище землетрясение
На Мингячевирском водохранилище землетрясение
10:01 3301
Медведев проснулся и угрожает
Медведев проснулся и угрожает ОБНОВЛЕНО 00:38
00:38 11338

ЭТО ВАЖНО

Шеф российской разведки обвиняет: Запад будет «создавать хаос» в СНГ
Шеф российской разведки обвиняет: Запад будет «создавать хаос» в СНГ
13:53 276
Все больше территории Украины захватывает Россия
Все больше территории Украины захватывает Россия
13:05 1203
Глава ФСБ: «НАТО ищет доступ к Каспию»
Глава ФСБ: «НАТО ищет доступ к Каспию» обновлено 11:22
11:22 3985
Новое поражение империализма в Баку
Новое поражение империализма в Баку наше послесловие
02:00 6791
Почти 200 беспилотников атаковали Украину: разрушения, нет света
Почти 200 беспилотников атаковали Украину: разрушения, нет света
12:41 1317
В народе угасла пассионарность… подсел аккумулятор жертвенности
В народе угасла пассионарность… подсел аккумулятор жертвенности главная тема
02:45 7311
Пакистан охвачен протестами. В Исламабад ввели армию. Уже есть жертвы
Пакистан охвачен протестами. В Исламабад ввели армию. Уже есть жертвы
11:14 2844
Дело Трампа закрыли
Дело Трампа закрыли обновлено 09:10
09:10 6005
Масштабный план Трампа по увеличению добычи нефти и газа
Масштабный план Трампа по увеличению добычи нефти и газа
10:37 2584
На Мингячевирском водохранилище землетрясение
На Мингячевирском водохранилище землетрясение
10:01 3301
Медведев проснулся и угрожает
Медведев проснулся и угрожает ОБНОВЛЕНО 00:38
00:38 11338
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться