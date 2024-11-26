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Прогноз синоптиков на завтра: ливневые дожди

13:14 725

В среду, 27 ноября, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидаются дожди, местами ливневые. Прогнозируется умеренный северо-западный ветер, сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

Температура воздуха составит ночью 7-9°, днем 9-12° тепла. Атмосферное давление повысится до 762 мм рт.ст., относительная влажность воздуха 80-90%.

В районах Азербайджана осадки, грозы, местами интенсивные, в горах снег. Западный ветер местами усилится. Температура воздуха составит ночью 5-8° тепла, днем 9-14° тепла, в горах ночью 2-6° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла.

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