USD 1.7000
EUR 1.7815
RUB 1.6346
Подписаться на уведомления
Россия настойчиво заявляет: мир между Азербайджаном и Арменией невозможен...
Новость дня
Россия настойчиво заявляет: мир между Азербайджаном и Арменией невозможен...

Украина предоставит Южной Корее список запросов

13:22 503

Украинская делегация во главе с министром обороны Рустемом Умеровым готовится к визиту в Южную Корею, чтобы обсудить возможность предоставления военной помощи, сообщает South China Morning Post.

Визит может состояться в среду. По словам источников издания, Умеров представит «список запросов», включающий ракеты ПВО и артиллерийские системы.

После сообщений о прибытии в Украину северокорейских военных в Сеуле могут пересмотреть решение, ограничивающее поддержку Киева нелетальными средствами. Президент Юн Сук Ель поставил вопрос о поставках оружия в зависимости от развития военного сотрудничества Москвы и Пхеньяна.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом Южной Кореи вопрос участия северокорейских военных в войне на стороне России. 

Шеф российской разведки обвиняет: Запад будет «создавать хаос» в СНГ
Шеф российской разведки обвиняет: Запад будет «создавать хаос» в СНГ
13:53 277
Все больше территории Украины захватывает Россия
Все больше территории Украины захватывает Россия
13:05 1206
Глава ФСБ: «НАТО ищет доступ к Каспию»
Глава ФСБ: «НАТО ищет доступ к Каспию» обновлено 11:22
11:22 3988
Новое поражение империализма в Баку
Новое поражение империализма в Баку наше послесловие
02:00 6794
Почти 200 беспилотников атаковали Украину: разрушения, нет света
Почти 200 беспилотников атаковали Украину: разрушения, нет света
12:41 1319
В народе угасла пассионарность… подсел аккумулятор жертвенности
В народе угасла пассионарность… подсел аккумулятор жертвенности главная тема
02:45 7314
Пакистан охвачен протестами. В Исламабад ввели армию. Уже есть жертвы
Пакистан охвачен протестами. В Исламабад ввели армию. Уже есть жертвы
11:14 2847
Дело Трампа закрыли
Дело Трампа закрыли обновлено 09:10
09:10 6005
Масштабный план Трампа по увеличению добычи нефти и газа
Масштабный план Трампа по увеличению добычи нефти и газа
10:37 2585
На Мингячевирском водохранилище землетрясение
На Мингячевирском водохранилище землетрясение
10:01 3302
Медведев проснулся и угрожает
Медведев проснулся и угрожает ОБНОВЛЕНО 00:38
00:38 11339

ЭТО ВАЖНО

Шеф российской разведки обвиняет: Запад будет «создавать хаос» в СНГ
Шеф российской разведки обвиняет: Запад будет «создавать хаос» в СНГ
13:53 277
Все больше территории Украины захватывает Россия
Все больше территории Украины захватывает Россия
13:05 1206
Глава ФСБ: «НАТО ищет доступ к Каспию»
Глава ФСБ: «НАТО ищет доступ к Каспию» обновлено 11:22
11:22 3988
Новое поражение империализма в Баку
Новое поражение империализма в Баку наше послесловие
02:00 6794
Почти 200 беспилотников атаковали Украину: разрушения, нет света
Почти 200 беспилотников атаковали Украину: разрушения, нет света
12:41 1319
В народе угасла пассионарность… подсел аккумулятор жертвенности
В народе угасла пассионарность… подсел аккумулятор жертвенности главная тема
02:45 7314
Пакистан охвачен протестами. В Исламабад ввели армию. Уже есть жертвы
Пакистан охвачен протестами. В Исламабад ввели армию. Уже есть жертвы
11:14 2847
Дело Трампа закрыли
Дело Трампа закрыли обновлено 09:10
09:10 6005
Масштабный план Трампа по увеличению добычи нефти и газа
Масштабный план Трампа по увеличению добычи нефти и газа
10:37 2585
На Мингячевирском водохранилище землетрясение
На Мингячевирском водохранилище землетрясение
10:01 3302
Медведев проснулся и угрожает
Медведев проснулся и угрожает ОБНОВЛЕНО 00:38
00:38 11339
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться