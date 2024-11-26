Украина предоставит Южной Корее список запросов

Украинская делегация во главе с министром обороны Рустемом Умеровым готовится к визиту в Южную Корею, чтобы обсудить возможность предоставления военной помощи, сообщает South China Morning Post.

Визит может состояться в среду. По словам источников издания, Умеров представит «список запросов», включающий ракеты ПВО и артиллерийские системы.

После сообщений о прибытии в Украину северокорейских военных в Сеуле могут пересмотреть решение, ограничивающее поддержку Киева нелетальными средствами. Президент Юн Сук Ель поставил вопрос о поставках оружия в зависимости от развития военного сотрудничества Москвы и Пхеньяна.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом Южной Кореи вопрос участия северокорейских военных в войне на стороне России.