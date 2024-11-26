Боррель заявил о «двойных стандартах» Евросоюза

Европейцы обязаны исполнить ордер Международного уголовного суда (МУС) против премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, иначе это будет проявлением европейских двойных стандартов. Об этом заявил уходящий 1 декабря на пенсию глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель по прибытии на заседание глав МИД Группы семи (G7).

«Ордер МУС - это не альтернатива, мне это нравится, или мне это не нравится. Это обязательство», - сказал он.

По словам Борреля, страны ЕС «не могут поддерживать ордер против президента России Владимира Путина и отклонять ордер против премьера Израиля Биньямина Нетаньяху»: «Это будут двойные стандарты, за которые ЕС так часто критикуют в мире».

«…Все страны ЕС его (Римский статут) подписали, поэтому для них исполнение ордера МУС является обязанностью», - сказал Боррель.