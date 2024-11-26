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В Украине началась «критическая фаза» войны

заявил британский министр обороны
13:43 572

Война в Украине вошла в критическую фазу, заявил министр обороны Великобритании Джон Хили по итогам переговоров с министрами обороны Германии, Италии, Польши и Франции.

«Война в Украине вошла в критическую фазу, и пришло время для того, чтобы Европа начала делать больше для обеспечения своей безопасности и коллективной обороны. Мы совместно укрепляем восточные рубежи НАТО, укрепляем сотрудничество в сфере разработки средств ПВО и дальнобойных ракет. Мы также работаем над активизацией совместных промышленных программ наших предприятий ВПК», - сказал министр.

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