В Украине началась «критическая фаза» войны
Война в Украине вошла в критическую фазу, заявил министр обороны Великобритании Джон Хили по итогам переговоров с министрами обороны Германии, Италии, Польши и Франции.
«Война в Украине вошла в критическую фазу, и пришло время для того, чтобы Европа начала делать больше для обеспечения своей безопасности и коллективной обороны. Мы совместно укрепляем восточные рубежи НАТО, укрепляем сотрудничество в сфере разработки средств ПВО и дальнобойных ракет. Мы также работаем над активизацией совместных промышленных программ наших предприятий ВПК», - сказал министр.