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Шеф российской разведки обвиняет: Запад будет «создавать хаос» в СНГ

13:53 282

Страны Запада «терпят фиаско», но они не успокоятся и будут стараться создать хаос на территории стран СНГ, утверждает директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.

«Страны западного блока терпят фиаско в конфликте на Украине, но при этом, как мы полагаем, успокаиваться не будут. Они будут действовать в своей манере и постараются создавать хаос на территории государств нашего [Содружества], хаос вокруг Российской Федерации», - сказал он журналистам по итогам 20-го заседания Совещания глав органов безопасности и разведслужб государств - участников СНГ.

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