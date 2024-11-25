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Россия настойчиво заявляет: мир между Азербайджаном и Арменией невозможен...
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Россия настойчиво заявляет: мир между Азербайджаном и Арменией невозможен...

Россия вошла во вкус и не хочет заканчивать войну

14:24 2984

Россия «категорически отвергает» идею заморозки боевых действий в Украине, заявил журналистам директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

«Если говорить о таких дискуссиях и предложениях в отношении замораживания конфликта, скажу, что Россия категорически отвергает какое-либо замораживание конфликта по корейскому, по любому другому варианту, - сказал он. - Нам нужен прочный и долгосрочный мир на долгие-долгие годы вперед».

«Причем этот мир должен быть обеспечен, прежде всего, для нас, для России, для граждан Российской Федерации. Но этот мир должен быть обеспечен и для всего европейского континента», - заявил Нарышкин.

По его словам, «условием для обеспечения мира является устранение тех причин, которые вызвали украинский конфликт».

«И Россия открыта для переговоров. И условия для таких переговоров названы президентом в июне этого года в ходе совещания с руководящим составом Министерства иностранных дел. И чем быстрее в западных столицах поймут, что предложенные президентом РФ условия мирного договора и, соответственно, переговоров, тем лучше будет и для Украины, и для Европы, ну и для России, конечно», - заявил Нарышкин.

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