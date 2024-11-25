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Американцы «давят» на Нетаньяху

14:30 844

США оказывают давление на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, чтобы он достиг соглашения о прекращении огня с движением «Хезболла» до Дня благодарения, то есть до 28 ноября. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

По их информации, за последнюю неделю посредники в конфликте «достигли значительного прогресса в плане прекращения огня». По словам собеседников издания, до сих пор оно затруднялось тем, что Нетаньяху «настаивал на получении гарантий того, что Израиль сможет возобновить боевые действия, если «Хезболла» нарушит перемирие».

В понедельник координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил на брифинге, что Израиль и Ливан в настоящее время близки к заключению соглашения о прекращении огня, которое включает и договоренности с «Хезболлой».

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