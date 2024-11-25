Грузия хочет военного сотрудничества с США

Власти Грузии надеются, что США пересмотрят свое решение о прекращении военного сотрудничества, в частности, перенос на неопределенный срок проведения международных военных учений «Достойный партнер 2024». Об этом заявил кандидат на пост министра обороны республики Ираклий Чиковани.

«Было жаль и непонятно со стороны США решение о переносе проведения учений «Достойный партнер». За этот период мы провели не одни учения с нашими международными партнерами. Мы надеемся, что подобные решения в конечном итоге будут пересмотрены в рамках политики по пересмотру отношений», - сказал Чиковани.