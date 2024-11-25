Глава МИД Германии не исключает ареста Нетаньяху

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок не исключает возможный арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на немецкой территории на основании ордера на арест, выданного Международным уголовным судом (МУС).

Бербок подчеркнула, что федеральное правительство придерживается закона, «ведь никто не может быть выше закона».

«Действует независимость судебной власти, которая в этом случае пришла к выводу, что есть достаточно доказательств для того, чтобы сделать этот шаг сейчас», – сказала глава МИД.

Во время встречи министры G7 обсуждают последствия решения МУС по Нетаньяху и пытаются выработать общую позицию по аресту премьера Израиля в случае его выезда за границу.

Италия как организатор встречи готовит формулировку, которую поддержали бы все государства-члены G7.