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Британских войск в Украине не будет

15:08 1000

Помощь Украине от Лондона не будет заключаться в отправлении войск на украинскую территорию. Об этом заявил министр иностранных дел Британии Дэвид Лэмми с западными СМИ на встрече глав МИД «Большой семерки» (G7) в Италии, пишет Sky News.

Лэмми озвучил позицию британских властей насчет помощи украинскому государству.

«Мы совершенно ясно заявляем, что готовы и продолжаем поддерживать украинцев, в частности, путем обучения, но уже давно существует позиция, согласно которой мы не будем отправлять британские войска в театр военных действий», - сказал министр.

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