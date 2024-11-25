Британских войск в Украине не будет

Помощь Украине от Лондона не будет заключаться в отправлении войск на украинскую территорию. Об этом заявил министр иностранных дел Британии Дэвид Лэмми с западными СМИ на встрече глав МИД «Большой семерки» (G7) в Италии, пишет Sky News.

Лэмми озвучил позицию британских властей насчет помощи украинскому государству.

«Мы совершенно ясно заявляем, что готовы и продолжаем поддерживать украинцев, в частности, путем обучения, но уже давно существует позиция, согласно которой мы не будем отправлять британские войска в театр военных действий», - сказал министр.