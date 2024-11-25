Россияне теперь могут вступать в «Талибан»

Законодатели решили прописать механизм «временного исключения» организаций из списка террористических на фоне планов властей снять запрет с «Талибана» в России. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму пять депутатов и семь сенаторов, включая Андрея Клишаса, Василия Пискарева и Андрея Лугового.

В пояснительной записке говорится, что организацию могут вычеркнуть из списка запрещенных, если она прекратила деятельность, «направленную на пропаганду, оправдание и поддержку терроризма». Решение об этом будет принимать суд на основании заявления генпрокурора или его заместителя. Присутствия представителей самой организации не требуется.

Один из авторов законопроекта, зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев сообщил, что россияне смогут вступить в «Талибан» при желании, если движение исключат из списка террористических. Он заверил, что в таком случае это не повлечет никаких правовых последствий.

Хотя де-юре «Талибан» с 2003 года признан в России террористической организацией, Москва давно поддерживает дружеские контакты с движением, приглашая его представителей на мероприятия с участием высокопоставленных лиц. А руководители страны уже не раз высказывались о том, что этот статус следует снять. Президент Владимир Путин называл талибов «союзниками», а министр иностранных дел Сергей Лавров — «вменяемыми людьми».