USD 1.7000
EUR 1.7815
RUB 1.6346
Подписаться на уведомления
Россия настойчиво заявляет: мир между Азербайджаном и Арменией невозможен...
Новость дня
Россия настойчиво заявляет: мир между Азербайджаном и Арменией невозможен...

Россияне теперь могут вступать в «Талибан»

15:16 958

Законодатели решили прописать механизм «временного исключения» организаций из списка террористических на фоне планов властей снять запрет с «Талибана» в России. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму пять депутатов и семь сенаторов, включая Андрея Клишаса, Василия Пискарева и Андрея Лугового.

В пояснительной записке говорится, что организацию могут вычеркнуть из списка запрещенных, если она прекратила деятельность, «направленную на пропаганду, оправдание и поддержку терроризма». Решение об этом будет принимать суд на основании заявления генпрокурора или его заместителя. Присутствия представителей самой организации не требуется.

Один из авторов законопроекта, зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев сообщил, что россияне смогут вступить в «Талибан» при желании, если движение исключат из списка террористических. Он заверил, что в таком случае это не повлечет никаких правовых последствий.

Хотя де-юре «Талибан» с 2003 года признан в России террористической организацией, Москва давно поддерживает дружеские контакты с движением, приглашая его представителей на мероприятия с участием высокопоставленных лиц. А руководители страны уже не раз высказывались о том, что этот статус следует снять. Президент Владимир Путин называл талибов «союзниками», а министр иностранных дел Сергей Лавров — «вменяемыми людьми».

Суды в США превращаются в то же самое, что и в России
Суды в США превращаются в то же самое, что и в России горячая тема
15:20 1505
Первый железнодорожный экспорт в Китай: новая веха в международной торговле Азербайджана
Первый железнодорожный экспорт в Китай: новая веха в международной торговле Азербайджана
25 ноября 2024, 18:08 4216
Громкое покушение в Узбекистане: в Южной Корее задержан подозреваемый
Громкое покушение в Узбекистане: в Южной Корее задержан подозреваемый
15:40 1740
Хакан Фидан раскрывает планы Эрдогана
Хакан Фидан раскрывает планы Эрдогана наша корреспонденция
13:02 3823
Россия вошла во вкус и не хочет заканчивать войну
Россия вошла во вкус и не хочет заканчивать войну
14:24 2993
Шеф российской разведки обвиняет: Запад будет «создавать хаос» в СНГ
Шеф российской разведки обвиняет: Запад будет «создавать хаос» в СНГ
13:53 1748
Все больше территории Украины захватывает Россия
Все больше территории Украины захватывает Россия
13:05 2866
Глава ФСБ: «НАТО ищет доступ к Каспию»
Глава ФСБ: «НАТО ищет доступ к Каспию» обновлено 11:22
11:22 5341
Новое поражение империализма в Баку
Новое поражение империализма в Баку наше послесловие
02:00 7588
Почти 200 беспилотников атаковали Украину: разрушения, нет света
Почти 200 беспилотников атаковали Украину: разрушения, нет света
12:41 2553
В народе угасла пассионарность… подсел аккумулятор жертвенности
В народе угасла пассионарность… подсел аккумулятор жертвенности главная тема
02:45 7974

ЭТО ВАЖНО

Суды в США превращаются в то же самое, что и в России
Суды в США превращаются в то же самое, что и в России горячая тема
15:20 1505
Первый железнодорожный экспорт в Китай: новая веха в международной торговле Азербайджана
Первый железнодорожный экспорт в Китай: новая веха в международной торговле Азербайджана
25 ноября 2024, 18:08 4216
Громкое покушение в Узбекистане: в Южной Корее задержан подозреваемый
Громкое покушение в Узбекистане: в Южной Корее задержан подозреваемый
15:40 1740
Хакан Фидан раскрывает планы Эрдогана
Хакан Фидан раскрывает планы Эрдогана наша корреспонденция
13:02 3823
Россия вошла во вкус и не хочет заканчивать войну
Россия вошла во вкус и не хочет заканчивать войну
14:24 2993
Шеф российской разведки обвиняет: Запад будет «создавать хаос» в СНГ
Шеф российской разведки обвиняет: Запад будет «создавать хаос» в СНГ
13:53 1748
Все больше территории Украины захватывает Россия
Все больше территории Украины захватывает Россия
13:05 2866
Глава ФСБ: «НАТО ищет доступ к Каспию»
Глава ФСБ: «НАТО ищет доступ к Каспию» обновлено 11:22
11:22 5341
Новое поражение империализма в Баку
Новое поражение империализма в Баку наше послесловие
02:00 7588
Почти 200 беспилотников атаковали Украину: разрушения, нет света
Почти 200 беспилотников атаковали Украину: разрушения, нет света
12:41 2553
В народе угасла пассионарность… подсел аккумулятор жертвенности
В народе угасла пассионарность… подсел аккумулятор жертвенности главная тема
02:45 7974
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться