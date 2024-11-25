Суды в США превращаются в то же самое, что и в России

Как уже сообщал haqqin.az, равно как и все ведущие СМИ мира, два федеральных уголовных дела против Дональда Трампа сегодня прекращены. Речь идет о подстрекательстве к мятежу в январе 2021 года (тогда, как мы помним, толпы трамповских сторонников взяли штурмом здание Капитолия), а также о незаконном хранении совершенно секретных документов во флоридской резиденции Трампа. Специальный прокурор Джек Смит, назначенный расследовать эти дела, опустил руки. Он не мог дальше противостоять защите Трампа. Смит говорит, что «суть обвинений не изменилась, а изменились обстоятельства». То есть тот факт, что Дональд Трамп победил на выборах, заставило Фемиду повернуться к правосудию задом.

В течение долгих месяцев, пока велось следствие, Трамп прекрасно понимал, что единственным выходом для него, который позволил бы разом прекратить все дела, является победа на выборах. В минувший понедельник это подтвердил, ничтоже сумняшеся, и будущий вице-президент Джей Ди Вэнс. «Если бы Дональд Трамп проиграл выборы, он почти наверняка провел бы остаток жизни в тюрьме», - написал он в социальной сети Х. Любой сторонний наблюдатель, знакомый с азами юриспруденции, скажет: а какое отношение имеет победа на выборах к расследованию преступных действий национального лидера? Оказывается, в Америке имеет. Прокурор Смит ссылается на волеизъявление американцев как главную причину прекращения дел. До этого летом Верховный суд США принял решение о предоставлении Трампу иммунитета на тот период, когда он выполнял функции президента. В январе 2021-го он был еще при должности. Вердикт ВС вызвал возмущение в стране, но противостоять ему было невозможно — в этой судебной инстанции было 6 консерваторов, четверо из которых были назначены лично Трампом.

Во время его первого срока в Конгрессе были проведены против него две процедуры импичмента, но они закончились ничем. А между тем в истории страны были президенты, которых не считали священными коровами. Самый наглядный пример — Ричард Никсон. В 1974 году он добровольно подал в отставку, не дожидаясь, что Сенат страны лишит его должности. А на мой неискушенный взгляд, инкриминированная ему прослушка политических соперников не стоит и рядом с фактически поощрением и провоцированием государственного переворота, который пытался сотворить Трамп. В других странах, в которых нет такой идеальной демократии, как в Америке, также не считают зазорным отстранять от власти провинившихся президентов. В 2000 году конгресс Перу отрешил от должности президента Альберто Фухимори. Случилось это после того, как выяснилось, что его правая рука Владимир Монтесинос дал взятку одному оппозиционному политику, чтобы тот перешел в партию президента. Тоже не самое большое преступление по сравнению с тем, что творил Трамп. В августе 2016 года в результате импичмента была лишена должности президент Бразилии Дилма Руссефф. Ей вменили в вину бюджетные махинации и нарушение налогового законодательства, хотя эти обвинения были довольно неубедительными. Этот список отстраненных от должности лидеров можно было бы продолжить.

В расследовании деяния Трампа была масса примеров того, как исполнительная власть прямо влияла на судей. Судья Эйлин Кэннон, которая вела дело о незаконном хранении секретных файлов в доме Трампа, еще в июле прекратила процесс, несмотря на то, что следователи показали ей заснятое видео того, как помощники экс-президента срочно увозили из дома босса компромат, который позднее уничтожался. Но что другого можно было ждать от судьи Кэннон, которую в конце первого срока назначил сам Трамп? Но самым поразительным, на мой взгляд, стала история с единственным из четырех судебных процессов, который все же состоялся. Речь идет о широко освещенном нами суде в Нью-Йорке по делу о том, как Трамп дал взятку проститутке Сторми Дэниэлс, а потом фальсифицировал деловую отчетность, чтобы спрятать все следы своих действий. Мы помним, что 12 присяжных единогласно заявили, что Трамп виновен. Вся пресса Америки была возбуждена не на шутку: первый из экс-президентов в истории страны, которого признали convicted felon – осужденным преступником. Ну и что было дальше? Под давлением защиты судья Хуан Мерчан, имевший репутацию честного и неподкупного, дважды откладывал оглашение своего решения. В последний раз он назначал днем Х 26 ноября. Но и в этот день ничего не произойдет. Сейчас Мерчан говорит, что он должен дождаться получения всех бумаг от адвокатов Трампа. И почти открыто признает, что теоретически осудить Трампа будет, конечно, возможно, но только после того, как тот сложит с себя полномочия президента. То есть после 20 января 2028 года.

Вы верите, читатель, что Трампа осудят через четыре долгих года? Курам на смех. Но во всей этой слишком неприглядной истории с судами, которые сдуваются как проколотые воздушные шарики, есть еще один, весьма важный вопрос. Дональд Трамп как мощный таран пробил серьезную брешь в системе американского правосудия, через которую теперь гуляет ветер. «Каковы будут ограничения в криминальной деятельности президентов после прекращения всех судов, остается неясным», - пишет The New York Times. Очень мягко сказано. Можно сформулировать по-другому: какие преступления будут разрешены президенту Соединенных Штатов? Но идем дальше. Что теперь предпримет Пэм Бонди, которая, скорее всего, станет генеральным прокурором Америки? В прошлом генпрокурор штата Флорида, эта 59-летняя дама была абсолютно предана Трампу многие годы. В 2016 году, когда тот кричал на своих предвыборных митингах: «Запереть ее», имея в виду Хиллари Клинтон, Бонди с той же сцены скандировала «Запереть ее (то есть бросить за решетку), мне это нравится!» Позднее она была одной из наиболее активных защитников Дональда, когда против него проходил импичмент в Конгрессе. А летом этого года появлялась у здания суда в Нью-Йорке и объявляла, что дело о подкупе Дэниэлс «является фальсификацией».