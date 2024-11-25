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UNEC расширяет экспорт образования

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15:21 597

Ректор Азербайджанского государственного экономического университета (UNEC), профессор Адалет Мурадов посетил Университет Патры (UPATRAS), Греция.

На встрече с ректором Университета Патры Христосом Бурасом были обсуждены вопросы сотрудничества между двумя университетами.

По итогам обсуждений была достигнута договоренность UNEC о начале совместной магистерской программы в Университете Патры, являющимся 3 лучшим университетом Греции в международном рейтинге QS и 761-770 лучшим университетом в мире, в котором учатся около 30 тысяч студентов.

Оба ректора подписали меморандум о совместной подаче заявки на соответствующий грантовый проект для финансирования программы. Также было принято решение о привлечении в UNEC профессоров, находящихся в творческом отпуске, и начать обмен студентами и преподавателями в университете Патры.

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