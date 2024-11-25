Громкое покушение в Узбекистане: в Южной Корее задержан подозреваемый

Генеральная прокуратура Узбекистана накануне раскрыла некоторые подробности громкого уголовного дела о покушении на убийство Комила Алламжонова, бывшего главы департамента информационной политики Администрации президента Узбекистана. Об этом пишет узбекская служба «Радио Свобода».

Джавлон Юнусов, подозреваемый в причастности к покушению на убийство Алламжонова, арестован в Южной Корее и экстрадирован в Узбекистан, сообщила Генпрокуратура республики. Главный надзорный орган Узбекистана в своем официальном заявлении 25 ноября впервые упомянул имя Комила Алламжонова. Ранее имя человека, на которого было совершено покушение под Ташкентом, официально не объявлялось, отмечает «Радио Свобода».

Сообщается, что в результате следственных и оперативно-розыскных мероприятий установлены 7 человек, причастных к данному преступлению. В отношении 5 из них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, двое были объявлены в розыск.

«Местонахождение разыскиваемого обвиняемого К. С., скрывавшегося на территории Казахстана, было установлено, и с его участием были проведены следственные действия», – говорится в заявлении Генпрокуратуры Узбекистана.