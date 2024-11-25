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Громкое покушение в Узбекистане: в Южной Корее задержан подозреваемый

15:40 1748

Генеральная прокуратура Узбекистана накануне раскрыла некоторые подробности громкого уголовного дела о покушении на убийство Комила Алламжонова, бывшего главы департамента информационной политики Администрации президента Узбекистана. Об этом пишет узбекская служба «Радио Свобода».

Комил Алламжонов

Джавлон Юнусов, подозреваемый в причастности к покушению на убийство Алламжонова, арестован в Южной Корее и экстрадирован в Узбекистан, сообщила Генпрокуратура республики. Главный надзорный орган Узбекистана в своем официальном заявлении 25 ноября впервые упомянул имя Комила Алламжонова. Ранее имя человека, на которого было совершено покушение под Ташкентом, официально не объявлялось, отмечает «Радио Свобода».

Сообщается, что в результате следственных и оперативно-розыскных мероприятий установлены 7 человек, причастных к данному преступлению. В отношении 5 из них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, двое были объявлены в розыск.

«Местонахождение разыскиваемого обвиняемого К. С., скрывавшегося на территории Казахстана, было установлено, и с его участием были проведены следственные действия», – говорится в заявлении Генпрокуратуры Узбекистана.

26 октября этого года на Комила Алламжонова было совершено покушение. Неизвестные стреляли во внедорожник высокопоставленного чиновника за день до парламентских выборов в Узбекистане. Генпрокуратура сообщила, что в результате вооруженного нападения никто не пострадал и назвала произошедшее «покушением».

«Радио Свобода» отмечает, что Джавлон Юнусов неоднократно был судим по нескольким статьям Уголовного кодекса Узбекистана. Но это не мешало его бизнесу. На данный момент действуют 15 компаний Юнусова, часть из них связана с фармацевтикой. Источники издания сообщили, что после задержания Юнусова в Южной Корее в его компаниях в Ташкенте прошли рейды. По данным источников, знакомых с бизнесом Юнусова, у него также были предприятия и в Южной Корее.

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