Новые аресты. В Азербайджан не вернули десятки миллионов долларов

Продолжается расследование в отношении лиц, не возвращающих в Азербайджан крупные суммы, полученные от экспорта сельскохозяйственной продукции. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

По данным ведомства, Главное управление по борьбе с коррупцией при Генеральной прокуратуре ведет предварительное следствие по делам, связанным с невозвращением иностранной валюты в страну некоторыми предпринимателями, экспортирующими сельскохозяйственную продукцию. Следственные действия выявили обоснованные подозрения в том, что юридические лица, зарегистрированные в Азербайджане, заключали с зарубежными компаниями контракты на продажу сельскохозяйственной продукции. Однако крупные суммы, заработанные в результате этой деятельности, не поступали на доверенные банковские счета в Азербайджане. В связи с этим к уголовной ответственности привлечен ряд должностных лиц. Так, в прокуратуре города Сумгаита в рамках уголовного дела, возбужденного по статьям 208.2.1 и 208.2.2 (невозвращение крупной суммы иностранной валюты группой лиц по предварительному сговору) и 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса, установлено, что компания SOIL BOONS MMC не вернула на доверенный банковский счет в Азербайджане более 6,9 миллиона долларов США (свыше 11,7 миллиона манатов по курсу на тот период).

В рамках дела обвинения были предъявлены следующим лицам: Джахангир Алим оглу Алиев, Эльяр Тариель оглу Гаджиев, Мехман Эждер оглу Мирзамедов, Салех Рза оглу Габилов и Алы Джахангир оглу Алиев. Им инкриминируются указанные преступления, и в отношении всех избрана мера пресечения в виде передачи под контроль полиции. Кроме того, прокуратура города Сумгаита ведет расследование еще одного уголовного дела по тем же статьям Уголовного кодекса. В ходе следствия установлено, что физическое лицо Эльхан Сабир оглу Гурбанов не вернул на счет доверенного банка более 3,8 миллиона долларов США (свыше 6,5 миллиона манатов по курсу соответствующего периода). По данному делу обвиняемыми признаны Эльхан Сабир оглу Гурбанов и Фуад Эльшад оглу Халыгов. Им также предъявлены обвинения, и судом избрана мера пресечения в виде передачи под контроль полиции. В рамках другого уголовного дела, возбужденного по статье 208.2.1 Уголовного кодекса, прокуратура города Сумгаита установила, что директора компаний Roksa и Betta Advertising Media — Самир Афет оглу Наджафов и Рафаил Гасым оглу Гасымов — не вернули на счет доверенного банка в Азербайджане 69 тысяч долларов США (свыше 118 тысяч манатов по курсу на тот период). В связи с этим они привлечены к уголовной ответственности в качестве обвиняемых, и их местонахождение в настоящее время устанавливается.