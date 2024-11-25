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Турция попросила США смягчить санкции против Газпромбанка

16:23 377

Последний раунд санкций США отрезал «Газпром» от денег за проданный клиентам газ. Теперь Турция просит Вашингтон разрешить ей платить Газпромбанку, который принимает платежи за отправленное за рубеж топливо.

Без такого послабления «мы не сможем платить России, а не сможем заплатить – не сможем и купить товары», заявил журналистам министр энергетики Альпарслан Байрактар (цитата по Bloomberg).

Благодаря своей роли в обеспечении платежей за энергоносители Газпромбанк до сих пор частично избегал санкций, связанных с начатой Владимиром Путиным войной в Украине. Но на прошлой неделе США все-таки расширили ограничения, внеся банк в список SDN. Если раньше ему были запрещены корреспондентские операции, а также действия с облигациями и акциями, то новые меры фактически исключают Газпромбанк из банковской системы США и замораживают его активы.

«Если санкции не будут отменены, это может обернуться для Турции очень серьезными последствиями», - сказал Байрактар. В качестве прецедента он привел предыдущие исключения из санкций, связанных с Ираном.

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