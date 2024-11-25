Рёпке: «10 российских солдат прорвали украинскую оборону! Как это возможно?»

10 российских солдат смогли прорвать украинскую оборону в Курахово, утверждает военный аналитик Bild Юлиан Рёпке.

«Как, черт возьми, это возможно? Как десять российских солдат смогли прорвать украинскую оборону центральной части Курахово? Я просто не понимаю. Если вы не хотите, чтобы ваша армия сражалась лицом к лицу за стратегические города, тогда можете уже начинать обсуждение условий капитуляции», — написал журналист в соцсети Х в ответ на видео, на котором, как утверждается, российские военные занимают центральную часть города Курахово в Донецкой области.