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Рёпке: «10 российских солдат прорвали украинскую оборону! Как это возможно?»

16:36 569

10 российских солдат смогли прорвать украинскую оборону в Курахово, утверждает военный аналитик Bild Юлиан Рёпке.

«Как, черт возьми, это возможно? Как десять российских солдат смогли прорвать украинскую оборону центральной части Курахово? Я просто не понимаю. Если вы не хотите, чтобы ваша армия сражалась лицом к лицу за стратегические города, тогда можете уже начинать обсуждение условий капитуляции», — написал журналист в соцсети Х в ответ на видео, на котором, как утверждается, российские военные занимают центральную часть города Курахово в Донецкой области.

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