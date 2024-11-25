USD 1.7000
EUR 1.7815
RUB 1.6346
Подписаться на уведомления
Россия настойчиво заявляет: мир между Азербайджаном и Арменией невозможен...
Новость дня
Россия настойчиво заявляет: мир между Азербайджаном и Арменией невозможен...

Экс-главу Bank of China приговорили к смерти

17:03 1798

Суд в КНР приговорил бывшего партсекретаря и председателя совета директоров Bank of China Лю Ляньгэ к смертной казни за коррупцию и незаконную выдачу кредитов.

Как сообщила Верховная прокуратура КНР, он получил взятки на сумму около 121 млн юаней ($16,8 млн).

Приговор вынесен с отсрочкой в исполнении на два года. Суд постановил пожизненно лишить Лю Ляньгэ политических прав и конфисковать все незаконно полученные активы в пользу государства. После истечения двухлетнего срока приговор будет заменен на пожизненное заключение, если за это время осужденный не совершит иные преступления.

Москва готовит ответ
Москва готовит ответ
18:05 2569
Обвалился и российский рубль
Обвалился и российский рубль
18:54 972
Новые аресты. В Азербайджан не вернули десятки миллионов долларов
Новые аресты. В Азербайджан не вернули десятки миллионов долларов
16:09 4956
В народе угасла пассионарность… подсел аккумулятор жертвенности
В народе угасла пассионарность… подсел аккумулятор жертвенности главная тема; все еще актуально
02:45 8467
20 целей за 2 минуты: массированный удар по Бейруту
20 целей за 2 минуты: массированный удар по Бейруту видео
18:37 649
Новая инициатива Девлета Бахчели
Новая инициатива Девлета Бахчели
18:26 959
Суды в США превращаются в то же самое, что и в России
Суды в США превращаются в то же самое, что и в России горячая тема
15:20 2929
Первый железнодорожный экспорт в Китай: новая веха в международной торговле Азербайджана
Первый железнодорожный экспорт в Китай: новая веха в международной торговле Азербайджана
25 ноября 2024, 18:08 4703
Громкое покушение в Узбекистане: в Южной Корее задержан подозреваемый
Громкое покушение в Узбекистане: в Южной Корее задержан подозреваемый
15:40 3850
Хакан Фидан раскрывает планы Эрдогана
Хакан Фидан раскрывает планы Эрдогана наша корреспонденция
13:02 4960
Россия вошла во вкус и не хочет заканчивать войну
Россия вошла во вкус и не хочет заканчивать войну
14:24 4433

ЭТО ВАЖНО

Москва готовит ответ
Москва готовит ответ
18:05 2569
Обвалился и российский рубль
Обвалился и российский рубль
18:54 972
Новые аресты. В Азербайджан не вернули десятки миллионов долларов
Новые аресты. В Азербайджан не вернули десятки миллионов долларов
16:09 4956
В народе угасла пассионарность… подсел аккумулятор жертвенности
В народе угасла пассионарность… подсел аккумулятор жертвенности главная тема; все еще актуально
02:45 8467
20 целей за 2 минуты: массированный удар по Бейруту
20 целей за 2 минуты: массированный удар по Бейруту видео
18:37 649
Новая инициатива Девлета Бахчели
Новая инициатива Девлета Бахчели
18:26 959
Суды в США превращаются в то же самое, что и в России
Суды в США превращаются в то же самое, что и в России горячая тема
15:20 2929
Первый железнодорожный экспорт в Китай: новая веха в международной торговле Азербайджана
Первый железнодорожный экспорт в Китай: новая веха в международной торговле Азербайджана
25 ноября 2024, 18:08 4703
Громкое покушение в Узбекистане: в Южной Корее задержан подозреваемый
Громкое покушение в Узбекистане: в Южной Корее задержан подозреваемый
15:40 3850
Хакан Фидан раскрывает планы Эрдогана
Хакан Фидан раскрывает планы Эрдогана наша корреспонденция
13:02 4960
Россия вошла во вкус и не хочет заканчивать войну
Россия вошла во вкус и не хочет заканчивать войну
14:24 4433
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться