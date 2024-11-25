Экс-главу Bank of China приговорили к смерти

Суд в КНР приговорил бывшего партсекретаря и председателя совета директоров Bank of China Лю Ляньгэ к смертной казни за коррупцию и незаконную выдачу кредитов.

Как сообщила Верховная прокуратура КНР, он получил взятки на сумму около 121 млн юаней ($16,8 млн).

Приговор вынесен с отсрочкой в исполнении на два года. Суд постановил пожизненно лишить Лю Ляньгэ политических прав и конфисковать все незаконно полученные активы в пользу государства. После истечения двухлетнего срока приговор будет заменен на пожизненное заключение, если за это время осужденный не совершит иные преступления.