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Россия выслала британского дипломата

17:16 1302

Федеральная служба безопасности России (ФСБ) сообщила о высылке британского дипломата. По версии спецслужбы, он проводил разведывательно-подрывную работу в России. 

В ФСБ заявили, что второй секретарь политотдела посольства Великобритании в Москве Уилкс Эдвард Прайор, «сменивший на должности прикрытия одного из шестерых британских разведчиков», высланных из России в августе, указал ложные данные при получении разрешения на въезд в страну. 

Также в спецслужбе утверждают, что в действиях британского дипломата «выявлены признаки проведения разведывательно-подрывной работы, угрожающей безопасности РФ». Прайора лишили аккредитации, ему предписано покинуть Россию в ближайшие две недели.

Власти Великобритании пока не комментировали заявления российской стороны. В МИД РФ был вызван британский посол Найджел Кейси, сообщила представитель ведомства Мария Захарова.

Ранее МИД России лишил аккредитации шестерых британских дипломатов на основании предоставленной ФСБ информации об их «разведывательно-подрывной деятельности».

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