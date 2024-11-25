Россия выслала британского дипломата

Федеральная служба безопасности России (ФСБ) сообщила о высылке британского дипломата. По версии спецслужбы, он проводил разведывательно-подрывную работу в России.

В ФСБ заявили, что второй секретарь политотдела посольства Великобритании в Москве Уилкс Эдвард Прайор, «сменивший на должности прикрытия одного из шестерых британских разведчиков», высланных из России в августе, указал ложные данные при получении разрешения на въезд в страну.

Также в спецслужбе утверждают, что в действиях британского дипломата «выявлены признаки проведения разведывательно-подрывной работы, угрожающей безопасности РФ». Прайора лишили аккредитации, ему предписано покинуть Россию в ближайшие две недели.

Власти Великобритании пока не комментировали заявления российской стороны. В МИД РФ был вызван британский посол Найджел Кейси, сообщила представитель ведомства Мария Захарова.

Ранее МИД России лишил аккредитации шестерых британских дипломатов на основании предоставленной ФСБ информации об их «разведывательно-подрывной деятельности».