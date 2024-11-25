Еврокомиссия опровергает: «Азербайджан не экспортирует российский газ»

Южный газовый коридор не транспортирует российский газ в Европейский союз. Об этом заявил представитель Европейской комиссии по вопросам климата и энергетики Тим Макфи, отвечая на необоснованные претензии к Баку относительно поставок российского газа.

«Южный газовый коридор, обеспечивающий поставки на рынки ЕС, связан исключительно с газовыми месторождениями Азербайджана и не интегрирован в более широкую национальную газовую систему страны. Таким образом, через Южный газовый коридор российский газ в ЕС не поставляется.

По нашим данным, за последние два года Азербайджан импортировал из России менее 1 миллиарда кубометров газа в год для внутреннего потребления, тогда как общий экспорт газа из Азербайджана составляет около 24 миллиардов кубометров, примерно половина из которых направляется на рынок ЕС. Как я уже сказал, наша общая цель по отказу от российского газа предельно ясна, и происхождение газа, импортируемого из Азербайджана, также абсолютно прозрачно», — подчеркнул он на ежедневном брифинге.