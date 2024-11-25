В Кремле заявили об отсутствии контактов с Трампом

Контактов с командой Дональда Трампа еще не проводилось, заявил журналистам советник президента России по международным делам Юрий Ушаков.

Ранее американские СМИ сообщали о том, что между президентом России Владимиром Путиным и избранным президентом США Дональдом Трампом якобы состоялся телефонный разговор 7 ноября сразу после победы Трампа на выборах. В Кремле эту информацию опровергали, в окружении Трампа не подтверждали.