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В Кремле заявили об отсутствии контактов с Трампом

17:51 495

Контактов с командой Дональда Трампа еще не проводилось, заявил журналистам советник президента России по международным делам Юрий Ушаков.

Ранее американские СМИ сообщали о том, что между президентом России Владимиром Путиным и избранным президентом США Дональдом Трампом якобы состоялся телефонный разговор 7 ноября сразу после победы Трампа на выборах. В Кремле эту информацию опровергали, в окружении Трампа не подтверждали.

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