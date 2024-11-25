Москва готовит ответ

По информации Минобороны РФ, 23 ноября украинские войска нанесли удар пятью ракетами ATACMS в районе населенного пункта Лотаревка (37 км северо-западнее Курска) по позиции зенитного ракетного дивизиона С-400. Три ракеты были сбиты, две других достигли цели и повредили радиолокационную станцию, также есть пострадавшие среди российских военных.

Вооруженные силы Украины за последние три дня нанесли два удара дальнобойным западным оружием по объектам в Курской области, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Еще один удар с помощью восьми ракет ATACMS ВСУ нанесли 25 ноября по аэродрому Курск — Восточный. Семь ракет были сбиты боевыми расчетами ЗРС С-400 и «Панцирь». Одна из ракет достигла цели. При падении ее осколков два военных получили легкие ранения, также незначительно были повреждены объекты инфраструктуры. Обследование мест, подвергшихся атакам, подтвердило, что ВСУ наносили удары оперативно-тактическими ракетами ATACMS западного производства.

В Минобороны РФ заявили, что готовятся ответные действия на удары украинских ракет по объектам в Курской области.

«Министерство обороны Российской Федерации контролирует обстановку, ответные действия готовятся», - заявило военное ведомство.

Ведомство также опубликовало фотографии обломков ракет из Лотаревки и с аэродрома Курск-Восточный. Накануне об атаке ракетами ATACMS в районе аэродрома под Курском сообщали российские Z-каналы.