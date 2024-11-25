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Пашинян не приедет, но в Москве надеются

18:12 1010

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не примет участия в саммите ОДКБ в Астане 28 ноября, но в Москве рассчитывают, что рано или поздно Ереван возобновит свое сотрудничество с этой организацией, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Армения участвовать (в работе саммита) не будет, но ее представители заранее сообщили, что ничего не имеют против принятия на саммите соответствующих согласованных документов", - сказал он журналистам.

«Мы не ставим под сомнение право армянских партнеров самостоятельно определять свой курс в отношении дальнейшей работы организации», - заявил Ушаков.

Помощник президента РФ при этом отметил, что Ереван де-юре остается полноправным членом ОДКБ и сохраняет за собой все соответствующие права и обязанности: «Двери для физического возврата Армении к работе ОДКБ открыты, и мы надеемся, что все-таки армянские представители рано или поздно возобновят свое сотрудничество в рамках этой организации».

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